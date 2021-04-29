Кулены для Елены. Как отдохнуть в Хорватии

Прямые рейсы из России в Турцию отменили, зато авиасообщение с солнечной Хорватией в полном порядке. Altapress.ru расскажет, где в этой стране искупаться и поискать трюфели, а также зачем нужно носить в ушах мавров.

Как добраться

Добраться до Загреба, Пулы, Сплита, Задара или Дубровника можно через Москву. «Аэрофлот» выполняет из столицы несколько рейсов в неделю, стоимость билета от 15 тыс. рублей в одну сторону. В авиакомпании Nordwind цены начинаются от 8 тыс. рублей.

Что касается туров, то их появления нужно еще немного подождать. По словам вице-президента АРАТ Александры Томашевич, операторы их только готовят.

Въезд и ограничения

В страну открыли въезд для туристов. Главные условия — предоставить сертификат об отсутствии COVID-19 (сроком действия не более 48 часов) и подтверждение брони апартаментов.

В Москву лучше лететь самолетом. pixabay.com

Также потребуется хорватская или шенгенская виза.

Климат

На Адриатическом побережье климат средиземноморский, а на севере — континентальный. Лето здесь сухое и жаркое. Средняя температура у моря +23…+27 градусов, вода прогревается до +22…+25. Зимой средняя температура +5…+10, часто идут дожди.

Хорватия — один из рекордсменов по числу солнечных дней в году. Ее рекомендуют посещать в мае или сентябре — летом много туристов, пляжи переполнены. А в апреле и октябре купаться прохладно.

Хорватия. pixabay.com.

Уровень преступности и запреты

Хорватия считается одной из самых безопасных стран в Европе. Но, как обычно, следует быть аккуратными с документами, деньгами, техникой и драгоценностями.

Курить в общественных местах запрещено. Нельзя добывать кораллы.

Национальные блюда и деликатесы

Как и в Сербии, здесь все без ума от мяса. В Хорватии можно попробовать уже знакомый нам пршут, а также кулен — копченую свиную колбасу с красным перцем и чесноком. В Хорватии даже есть фестиваль, посвященный кулену, — Кулениада.

Кулен. Frka.

Здесь любят сыры, в особенности пажский из овечьего молока и оливкового масла. Этот сыр имеет особенный запах, потому что на острове Паг, где его готовят, овцы едят шалфей, розмарин и другие ароматные травы.

Не обходится и без морепродуктов — обязательно попробуйте бузару из креветок в томатно-винном соусе.

Из супов популярна манештра — густой суп с кукурузой, фасолью, капустой, макаронами и копченым мясом. В Хорватии также любят рисовый томатный суп.

Манештра. sovkusom.ru.

На второе — висовачка бегавица. Это блюдо из мяса ягненка, приготовленного в кислом молоке. А также писана печеница «Стубица» — свиное филе, шпигованное черносливом. Еще сарма — голубцы из кислой капусты и фарша, в который добавляют пршут.

На сладенькое стонска торта — запеканка из крупных макарон, начиненных сладким творогом, орехами и шоколадом. Или меджимурска гибаница — слоенный пирог с творогом, маком, орехами и яблоками.

Если попросите приготовить чай, получите травяной. Чтобы заказать черный, просите подать индийский чай.

Стонска торта. croatia.hr. Бузара. horvatia-dalmacia.ru. Пажский сыр. discovertravel.ru.

Вадим Вязанцев,

путешественник: — Повторюсь: самая вкусная ракия — в Сербии. Но зато в Хорватии есть море. Однако там довольно дорого. Хорватия относится к Евросоюзу, поэтому здесь все подороже, чем в Сербии, Черногории и Боснии и Герцеговины.

Отведать национальные блюда туристы советуют в загребском ресторане Katedralis — разместиться там можно прямо на уютной зеленой летней террасе. Интересен в столице и ресторан Trilogija, где нет постоянного меню. Шеф-повар каждый раз придумывает новое из четырех-пяти блюд.

Пляжи

Лучшими на всем побережье считаются мелкогалечные пляжи на острове Брач. Там расположен один из самых популярных пляжей в стране — «Златни-Рат». Интересно, что он постоянно перемещается под воздействием ветра и морского течения.

Хорватия. pixabay.com. Пляжи на острове Брач. croatia4travel.com. Пляжи на острове Брач. croatia4travel.com. Пляжи на острове Брач. croatia4travel.com.

У Дубровника пляжи песчаные. В Южной Далмации — галечные, скалистые и бетонные. Пляжи Истрии — каменные или бетонные. Кстати, полуостров Истрия — один из центров мирового нудистского туризма.

Достопримечательности

В Хорватии можно посетить самый маленький город в мире по версии Книги рекордов Гиннесса — Хум. В 2020 году в нем проживали 28 человек. Это целый музей под открытым небо — здесь хорошо сохранились фрески XII века.

Городок состоит из двух улиц с каменными домами, двух храмов, музея, магазина, почты, кладбища, ресторана и гостиницы.

Хум. venividi.ru. Хум. venividi.ru. Хум. venividi.ru. Хум. venividi.ru. Хум. venividi.ru.

В Пуле находится настоящий римский амфитеатр. Это огромное сооружение было построено в I веке нашей эры и вмещало в себя 20 тыс. зрителей.

Вадим Вязанцев,

путешественник: — Очень много в прибрежных городах осталось античного наследия: большие амфитеатры, как Колизей. Все эти места хорошо описаны в исторических источниках. Северные города, в том числе Загреб и Словония, больше похожи на венгерские. Такой немного немецко-венгерский стиль.

Хорватия. pixabay.com. Хорватия. pixabay.com.

В Сплите можно посетить дворец Диоклетиана. Он был построен во времена Священной Римской империи и напоминает маленький средневековый город.

Посетите Лудбрег. По преданию, здесь в XV веке произошло чудо — вино в литургической чаше превратилось в кровь. Сейчас ампула с ней хранится в лудбрегской церкви Пресвятой Троицы. Ежегодно здесь проходит Святая неделя, которая притягивает паломников со всего мира.

В городке Мотовуне осенью проводят фестиваль по поиску трюфелей. Поэтому если хотите попробовать самые дорогие в мире грибы и посмотреть, как их ищут специально обученные свиньи и собаки, то вам обязательно нужно его посетить.

Дворец Диоклетиана. Сплит , Хорватия. kuku.travel. Дворец Диоклетиана. Сплит , Хорватия. kuku.travel. Дворец Диоклетиана. Сплит , Хорватия. kuku.travel. Дворец Диоклетиана. Сплит , Хорватия. kuku.travel. Мотовун. croatia-holiday.ru. Мотовун. croatia-holiday.ru. Мотовун. croatia-holiday.ru. Сплит. kuku.travel.

Избавиться от лишних калорий можно, прогуливаясь по самой длинной лестнице в Истрии. 1 тыс. ступенек — и от обеда ничего не останется.

Вадим Вязанцев,

путешественник: — В Хорватию попала прибрежная область Далмации, которая идет от Черногории на северо-запад, до Словении и Италии. Там огромное количество интересных городишек. Из них самый большой — старый город Дубровник. Очень похож на Венецию и архитектурой, и очень узкими улочками. Но надо понимать, что это все — новодел: воссозданное, отреставрированное. Там было сильное землетрясение в XVII-XVIII веке. И на юге Далмации в 70-х годах XX века.

Княжеский дворец , Дубровник. croatia-holiday.ru. Хорватия. Дубровник. pixabay.com. Хорватия. Дубровник. pixabay.com. Княжеский дворец , Дубровник. travelinfo.su. Дубровник. travelinfo.su. Дубровник. travelinfo.su. Дубровник. travelinfo.su. Дубровник. travelinfo.su. Дубровник. travelinfo.su.

В Дубровнике никто не проходит мимо Княжеского дворца — здания в готическом стиле, построенного в XV веке. Внутри располагается музей, где представлены хорватские предметы антиквариата, картины и оригинальную мебель.

В национальном парке Крка можно увидеть озера, 20-метровый водопад, необитаемый остров с заброшенным францисканским монастырем и каньон.

Стоит посетить и национальный парк «Плитвицкие озера», который включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Чтобы увидеть все 50 оттенков синего, лучше всего смотреть на озера с обзорной площадки над долиной реки Коран. Купаться здесь запрещено.

Плитвицкие озера. croatia-holiday.ru. Плитвицкие озера. croatia-holiday.ru. Плитвицкие озера. croatia-holiday.ru.

Не пропустите карнавал в Риеке перед Великим постом. Это какая-то смесь нашей Масленицы и венецианского карнавала — парады ряженых во главе с королевой карнавала, бароном и маврами, сжигание чучела и множество разных шоу.

Особо на этом карнавале туристам запоминается парад звонарей. Местные наряжаются в шкуры животных и звонят в колокольчики, прогоняя злых духов.

Парад звонарей. Риека. traveling.ru Карнавал в Риеке. croatia.hr. Парад звонарей. Риека. ic.pics.livejournal.com.

Что можно привезти из Хорватии

Большой популярностью в стране пользуются украшения морчич — броши, булавки и подвески в виде головы мавра в белом тюрбане. Когда-то такие вещицы считали хранителями моряков и рыболовов. Также в ювелирных магазинах можно найти изделия из красных кораллов.

Если смотреть на предметы народного промысла, то стоит обратить внимание на далмацкие кружева, вышивку, изделия из кожи и гобелены.

Также можно привезти в подарок красивый шелковый галстук — его придумали именно в Хорватии.