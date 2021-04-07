Пастрмки для Тамарки. Как отдохнуть в Сербии

Не забудьте положить в чемодан зонт — в открытой для путешествий Сербии уже начались грозы. Altapress.ru расскажет, сколько для барнаульцев будет стоить поездка на Балканы, а также где отведать вкуснейшие чивапчичи, помахать световым мечом Николы Теслы и прогуляться по деревне Кустурицы.

Голубацкая крепость. pixabay.com

Как добраться

По вторникам и воскресеньям Nord Wind совершает рейс из Шереметьева в Белград.

Также прямые рейсы из Москвы есть у Аэрофлота и Air Serbia. Стоимость — от 8 тыс. рублей в одну сторону. Перелет займет три часа.

Железнодорожное и автобусное сообщение между Россией и Сербией пока закрыто.

Самолет. Авиасообщение. CC0

Климат

На юге Сербии царит средиземноморский климат, а на севере и в горах — умерено-континентальный. Зимой температура воздуха не опускается ниже -5…- 7 градусов.

В июне устанавливается комфортная для купания температура +25 градусов. Палящего зноя в стране нет, что идеально для пожилых туристов. В августе начинается сбор фруктов.

В сентябре вода еще прогревается до 20 градусов.

Туристам рекомендуют посещать Серию в период с поздней весны по раннюю осень. В ноябре значительная часть экскурсий закрывается до весны. С начала декабря до середины марта длится горнолыжный сезон.

Маска. Коронавирус. CC0

Въезд и ограничения

Граждане России могут находиться в Сербии без визы 30 дней — потребуется только загранпаспорт и документ о пройденной вакцинации «Спутником V», Pfizer или Sinopharm. Без прививки от коронавируса в страну просто не пустят.

Ношение маскок во всех закрытых общественных местах обязательно. За несоблюдение — штраф 50 евро.

Деньги

Денежная единица страны — динар, в 1 динаре 100 пар. В сербских гостиницах и магазинах принимают только динары, в Косово — евро.

Лучше менять деньги в аэропорту или на железнодорожных вокзалах — там есть специальные автоматы-обменники.

Сербский динар. pixabay.com.

Уровень преступности

Из-за непростой социально-экономической ситуации и нелегальной миграции уровень уличной преступности растет, сообщает консульский портал МИД. Полиция жестко пресекает обман туристов, но не исключены случаи мелкого мошенничества.

Желательно не носить с собой ценные вещи и документы, не оставлять вещи на переднем сиденье автомобиля, а также избегать удаленные районы городов после заката. МИД не рекомендует отправляться в Косово и Метохию.

Национальные блюда и деликатесы

Вегетарианцам в Сербии придется нелегко. Если вам предложат печенье, точнее пЕченье, не бегите за чаем — это жареный на вертеле поросенок.

Сербское печенье. serbja.ru.

Вадим Вязанцев,

путешественник: — В конце лета — начале осени в Сербии проходит много праздников урожая. Каждое местечко, городок делает фестиваль по отдельному виду продукции. Из самых веселых — «Капасиада» от слова «колбаса». Как-то сам я был на «Купусиаде» — от слова «капуста». Несколько десяток предприятий общепита, кафешек соревнуются в изготовлении традиционной сербской капусты. Как это выглядит? Большой глиняный чан стоит на костре, в нем кипит бульон. Хоть это и называется «капуста», в котле целый поросенок, а капусты там вилок. После того как комиссия определяет победителей, все приготовленное отдается в народ на закуску. Здесь же стоит самогонный аппарат, здесь же яблоки — и выпивка, и закуска. И тут же фольклорный концерт.

Если хочется попробовать что-то печеное, возьмите бурек — слоеный пирог с начинкой.

Бурек. img.povar.ru/ Пршут. serbiaonline.ru. Чорба. www.gastronom.ru

Любят здесь и пршут — вяленый и копченый свиной или говяжий окорок, напоминающий испанский хамон. Лучший пршут готовится два года.

Из супов наиболее популярен густой чорба. Его готовят из говядины или телятины, картошки, моркови, помидоров, капусты, зелени и специй.

Вадим Вязанцев,

путешественник: — В августе проходит фестиваль «Мудиада», где готовят блюда из бычьих яиц. Я, к сожалению, ни разу туда не попал. Зимой на «Ракиаде» проходят соревнования «Кто кого перепьет». Дисквалифицируется тот, кто не может подойти к камере и сказать несколько связных слов. В одной местной газете прочитал, что победитель выпил более 50 стопок, то есть полтора литра — сильный результат!

Айвар. serbiaonline.ru.

Из закусок можно попробовать айвар — густую пасту из паприки с добавлением баклажанов и чеснока.

В Белграде есть несколько видов заведений. Печеняры — это маленькие кафе, где подают приготовленные на гриле блюда.

Летом популярны сплавови — корабли-рестораны вдоль берегов Дуная и Савы. Сербы не очень любят рыбу, но можно найти специализированные рестораны с блюдами из сербской пастрмки (форели), смуджа (судака), шарана (карпа).

Туристам обязательно советуют поесть на Скадарлии, главной пешеходной улице Белграда. На 30 евро здесь можно поесть вдвоем и выпить по бокалу сербского вина или ракии (балканского фруктового бренди).

Вадим Вязанцев,

путешественник: — Главный национальный самогон — шливовица — из сливы. Есть из груши, айвы и не только.

Местная гастрономическая достопримечательность — белградская кафана (бистро) «?». Говорят, что она часто переходила из рук в руки, ее названия менялись, и прихожанам Соборной церкви, находящейся напротив, они часто не нравились. Тогда очередные владельцы решили повесить знак вопроса.

Цены из-за популярности тут выше среднего по городу, но если сравнивать с аналогичными европейскими заведениями, выходит вполне бюджетно.

Кафана «?». ruserbia.com. Кафана «?». ruserbia.com. Кафана «?». ruserbia.com.

Еще одно место, обязательное для посещения в Белграде, — ресторан «Вук» на улице Вука Караджича, создателя современной сербской грамматики. Несмотря на то что ресторан находится в центре города, здесь довольно тихо, и печеньем можно насладиться в тени на веранде.

Пляжи и горнолыжные курорты

Сербия не выходит к морю, поэтому местные и туристы приезжают отдыхать на берег Дуная или к крупным озерам.

Штранд — пляж на курорте Нови-Сад — находится на левом берегу Дуная. Этот самый большой и популярный пляж Белграда с песочным берегом был открыт еще в начале XX века.

Штранд. serbiaonline.ru. Сербия. Нови. pixabay.com. Ада-Циганлия. www.bestprivateguides.com.

Полуостров Ада-Циганлия понравится любителям экологического туризма. Здесь можно увидеть зайцев, фазанов, перепелов и оленей. От центра Белграда до полуострова всего четыре километра.

В 300 километрах от Белграда расположен крупнейший горнолыжный курорт страны Копаоник. Протяженность трасс здесь — 70 километров, перепад высот — 500 метров. Сезон — с ноября по март. Одна из 19 трасс курорта предназначена для равнинных лыж. Есть трассы для ночного катания.

Часть Копаоника — национальный парк. Для ежедневных прогулок от горнолыжного комплекса проложены тропы. Здесь проводят экскурсии к монастырю Жича и церкви Студеница, внесенной в список ЮНЕСКО.

Копаоник. serbja.ru Копаоник. serbja.ru Копаоник. serbja.ru Копаоник. serbja.ru

Менее раскрученный курорт Стара Планина идеально подойдет для скоростного спуска и фрирайда. Протяженность самой длинной трассы — 1,1 тыс. метров. Перепад высот — 490 метров. Сезон катания здесь начинается в декабре и заканчивается в апреле. На курорте есть термальные бассейны.

Стоимость проживания в четырехзвездочном отеле в двухместном номере — около 2,5 тыс. рублей за ночь. Из Белграда до Копаоника и Стары Планины следуют рейсовые автобусы.

Оздоровление

На склонах Копаоника в Луковской Бане температура воды в источниках достигает 68 градусов.

Врнячка. agentika.com. Врнячка. agentika.com. Врнячка. agentika.com. Стара Планина. rtours.ru. Стара Планина. rtours.ru. Стара Планина. rtours.ru.

В Врнячке находится единственный минеральный источник в Европе с температурой 36,6 градуса. Сюда приезжают с диабетом, язвой желудка, заболеванием желчного пузыря, печени и почек. В Ковилячу — с грыжей, остеохондрозом, мышечными болезнями. В Нишку — с сердечно-сосудистыми и ревматическими заболеваниями.

Двухместный номер в четырехзвездочном отеле будет стоит примерно 2 тыс. рублей.

Достопримечательности

Самое большое укрепление в Европе — крепость Бранковича — находится в Смедерево. Это укрепление XV века похоже на средневековую крепость, которую обычно представляешь в воображении: белокаменная, с широкими бойницами и толстыми стенами.

Крепость Бранковича rutraveller.ru. Крепость Бранковича rutraveller.ru.

В древней части Белграда — крепости Калемегдан — находится музей военной техники. В городе есть интерактивный музей Николы Теслы, где можно опробовать на себе приборы изобретателя и стать настоящим джедаем. Всего-то нужно взять рукоять и войти в высокочастотное поле. Из рукояти вырастет светящийся меч.

Земун — район Белграда — был городом, который некоторое время принадлежал Австро-Венгрии. Отсюда — узкие мощеные улицы и двухэтажные дома. Посмотреть на город туристам рекомендуют с башни Гардош, которую возвели в конце XIX века, к тысячелетию Венгрии. Еще три такие башни построены в разных частых страны.

Дрвенград. incomartour.com.

Узкоколейная железная дорога в Мокре Гора, открытая в 1925 году, проходит по почти отвесным скалам.

Вадим Вязанцев,

путешественник: — По пути есть несколько туристических станций. Одна из них — Голубичи, где Кустурица снимал фильм «Жизнь как чудо». Через долину, на соседней горе, находится Дрвенград — деревня, которую построили для этого же фильма.

Сейчас Дрвенград — популярное туристическое место с ресторанами и отелями.

Дрвенград. incomartour.com. Шарганская восьмерка. wikipedia.org. Шарганская восьмерка. wikipedia.org. Шарганская восьмерка. wikipedia.org.

В Нише можно увидеть жуткую достопримечательность — башню черепов Челе-Кула. Ее сложили из человеческих останков после битвы с турками в 1809 году.

Из Ниша можно отправиться в концлагерь «Красный крест». За четыре года в нем погибло 12 тыс. человек. В память об этом в мемориальном комплексе в Бубани установлены три каменных обелиска в виде поднятых рук со сжатыми кулаками — руки мужчины, женщины и ребенка.

Популярны в Сербии национальные парки. В Джердапе, у границы с Румынией, обитают черные аисты, медведи, рыси и другие животные. Здесь можно увидеть стоянку охотников Лапенски-Вир, которая датируется VI веком до нашей эры. Недалеко от нее находится Траянов мост — самый первый мост через Дунай, построенный в 105 году. Сегодня от него осталось 12 опор.

Бубань. img.account.travel. Челе-кула tripadvisor.com. Траянов мост. wikimapia.org.

Главная достопримечательность парка — ущелье Железные ворота. Здесь Стара-Планины сближаются с Карпатами, образуя речные ворота в Дунае.

Паломничество

В Белграде находится один из самых больших православных храмов в мире. Это храм Святого Саввы — церковный долгострой. Его планирование началось в 1894 году, и только через 41 год начали возводить стены. Вторая мировая война прервала строительство еще на 50 лет. Купол поставили в 1989 году, а отделочные работы ведутся до сих пор.

В 20 километрах от Нови-Сада расположен «Новый Афон» — Фрушка-Гора с комплексом из 17 монастырей, построенных в XV-XVII веках.

Храм святого Саввы. tonkosti.ru. Церковь Петра и Павла. wikipedia.org.

В окрестностях Нови-Пазара находится самый древний храм на Балканах — церковь Петра и Павла IX века. Ее построили на месте римского языческого храма.

Вадим Вязанцев,

путешественник: — На западе, в районе реки Западная Морава и города Чачак, находится огромное количество сербских церквушек и монастырей. Когда я был в одной из них, вспомнил, что об этих местах писал Милорад Павич в «Хазарском словаре».

Что можно привезти из Сербии

В Сербии можно купить балканские сувениры — керамические вазы или горшки, фляжки для ракии, вытканные на станках шарфы и шали, куклы в национальных нарядах, свечи из натурального воска.

Свеча. CC0

Продают здесь и опанцы — сербские лапти с загнутыми носами, и шайкачи (шапки-пилотки).

Что предлагают барнаульские туроператоры

Чартерные рейсы из Москвы в Белград совершаются раз в неделю, по вторникам.

На весну и лето предлагаются туры:

— Белград на 7 или 14 ночей.

— Термальный курорт на 7 или 14 ночей.

Сербия. pixabay.com.

— 3 ночи в Белграде и 4 ночи на термальном курорте.

— 7 ночей в Белграде и 7 ночей на термальном курорте.

Минимальная стоимость поездки в апреле на двоих — 80 тыс. рублей. Это тур в Белград на 7 ночей с проживанием в четырехзвездочном Mark Hotel и завтраками.

7 ночей на термальном курорте Баня-Ковиляча в четырехзвездочном Hotel Royal Spa с завтраками обойдется для двоих в 98 тыс. рублей. Если добавить ужин — в 103 тыс.

«Из-за того что в Сербии нет моря, цены летом повысятся всего на 10−20%. Может, еще вырастут на пару процентов, если будет спрос», — отметила Евгения Беспалова, президент алтайской региональной ассоциации туризма.