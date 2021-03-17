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Туризм

Курортная Белокуриха впервые закончила год в убыток

Впервые с момента создания компания «Курорт Белокуриха» отработала год в убыток, пишет «Интерфакс — Туризм».

Белокуриха
Белокуриха
Дмитрий Лямзин

В 2020 году акционерное общество получило 153,2 млн рублей чистого убытка. Выручка компании за прошлый год сократилась в 1,5 раза и составила 1 млрд рублей.

Себестоимость при этом снизилась на 23% — до 1,13 млрд рублей.

Убыток компании от продаж в 2020 году достиг 126,8 млн рублей против 83 млн рублей прибыли годом ранее.

Это связано с пандемией и коронавирусными ограничениями. Санаторно-курортный комплекс Алтайского края простаивал без доходов с 1 апреля по 8 июня 2020 года.

Что происходит в Белокурихе в период пандемии.
Что происходит в Белокурихе в период пандемии.
Анна Зайкова

Уровень инвестиций также сократился за пандемийный год в 3,5 раза к уровню 2019 году — до 33,4 млн рублей.

Все предыдущие годы «Курорт Белокуриха» работала в плюс.

«В настоящее время наметилась устойчивая тенденция по восстановлению санаторно-курортного рынка в регионе», — говорится в отчете компании.

Как после простоя оживала Белокуриха — altapress.ru рассказывал в специальном репортаже.

Также наш корреспондент побывал на курорте, когда тот превратился в город-призрак.

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