Курортная Белокуриха впервые закончила год в убыток

В 2020 году акционерное общество получило 153,2 млн рублей чистого убытка. Выручка компании за прошлый год сократилась в 1,5 раза и составила 1 млрд рублей.
Себестоимость при этом снизилась на 23% — до 1,13 млрд рублей.
Убыток компании от продаж в 2020 году достиг 126,8 млн рублей против 83 млн рублей прибыли годом ранее.
Это связано с пандемией и коронавирусными ограничениями. Санаторно-курортный комплекс Алтайского края простаивал без доходов с 1 апреля по 8 июня 2020 года.
Уровень инвестиций также сократился за пандемийный год в 3,5 раза к уровню 2019 году — до 33,4 млн рублей.
Все предыдущие годы «Курорт Белокуриха» работала в плюс.
«В настоящее время наметилась устойчивая тенденция по восстановлению санаторно-курортного рынка в регионе», — говорится в отчете компании.
Как после простоя оживала Белокуриха — altapress.ru рассказывал в специальном репортаже.
Также наш корреспондент побывал на курорте, когда тот превратился в город-призрак.