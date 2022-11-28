28 ноября
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Туризм

Лук сомнительный и Чашечка речная. 5 фактов о заповеднике Алтайского края и один способ туда попасть

Есть уголок в Алтайском крае, который особо охраняется: Тигирекский заповедник. Altapress.ru рассказывает и показывает, с чем там можно познакомиться и в чем сложность его посещения.

Гора Шляпная.
Гора Шляпная.
ru.wikipedia.org

Каких редких животных из Красной книги Алтайского края можно встретить на заповедной территории?

Большой сорокопут, малый дубонос, Чашечка речная, Лептоюлюс тигирекский (кивсяки), Черный аист, Беркут, Гималайская завирушка, Ушан Огнева, Кабарга и другие.

Инская тропа, заповедник «Тигирекский».
Инская тропа, заповедник «Тигирекский».
vk.com/tigirekreserve
Летучая мышь, заповедник «Тигирекский».
Летучая мышь, заповедник «Тигирекский».
vk.com/tigirekreserve
Розовый скворец, заповедник «Тигирекский».
Розовый скворец, заповедник «Тигирекский».
vk.com/tigirekreserve
Обыкновенный козодой, заповедник «Тигирекский».
Обыкновенный козодой, заповедник «Тигирекский».
vk.com/tigirekreserve
Черный аист, заповедник «Тигирекский».
Черный аист, заповедник «Тигирекский».
vk.com/tigirekreserve

Что за краснокнижные растения региона охраняют на территории заповедника?

Лук сомнительный, Пузырник алтайский, Гроздовник полулунный, Бузульник мощный, Головач гигантский и многие другие.

Заповедник «Тигирекский».
Заповедник «Тигирекский».
vk.com/tigirekreserve
Заповедник «Тигирекский».
Заповедник «Тигирекский».
vk.com/tigirekreserve
Заповедник «Тигирекский».
Заповедник «Тигирекский».
vk.com/tigirekreserve
Заповедник «Тигирекский».
Заповедник «Тигирекский».
vk.com/tigirekreserve

Чем еще необычен Тигирекский заповедник?

1. Он является важным культурным наследием. В пещере Страшная обнаружены следы деятельности доисторического человека. Также на территории заповедника расположен Тигирекский форпост — оборонительное сооружение XVIII века.

2. Самая высокая температура, зафиксированная летом: +38 градусов, а самая низкая зимой: -52 градуса.

3. На территории заповедника находится Разработная гора. В 1842 году там добывали аквамарин, розовый кварц и другие полудрагоценные минералы.

Гора Шляпная.
Гора Шляпная.
ru.wikipedia.org
Заповедник «Тигирекский».
Заповедник «Тигирекский».
vk.com/tigirekreserve
Заповедник «Тигирекский».
Заповедник «Тигирекский».
vk.com/tigirekreserve

Как попасть в заповедную зону?

1. За две недели до посещения необходимо сделать специальный пропуск. Для этого надо написать заявление в администрацию заповедника. Она находится в Барнауле по адресу: ул. Никитина, 111. Также можно получить пропуск по почте, о чем делается пометка в заявлении.

2. В заявке указывается: цель визита, точный маршрут перемещения, планируемый срок нахождения на территории.

Заповедник «Тигирекский».
Заповедник «Тигирекский».
vk.com/tigirekreserve

Туристы могут посетить заповедник только в период с июня по октябрь. Для научных сотрудников и практикантов сроки посещения устанавливаются индивидуально.

Какие маршруты есть в заповеднике для туристов?

1. «Большой Тигирек»

Протяженность: 70 км

Длительность: четыре дня

Требования: средняя физическая подготовка. Детям до 12 лет не рекомендуют посещение территории из-за большого перепада высот

2. «В Логово Гиены»

Протяженность: 7,5 км

Время прохождения: шесть часов

Требования: средняя физическая нагрузка

3. «Страшный или вперед в прошлое!»

Протяженность: 14 км

Время прохождения: восемь часов

Требования: средняя физическая подготовка

4. «Знакомство с горой Семипещерной»

Протяженность: 10 км

Время прохождения: семь часов

Требования: средняя физическая подготовка

Заповедник «Тигирекский».
Заповедник «Тигирекский».
vk.com/tigirekreserve
Гидрологические работы в створе реки Малый Тигирек, заповедник «Тигирекский».
Гидрологические работы в створе реки Малый Тигирек, заповедник «Тигирекский».
vk.com/tigirekreserve
Заповедник «Тигирекский».
Заповедник «Тигирекский».
vk.com/tigirekreserve
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