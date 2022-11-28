Лук сомнительный и Чашечка речная. 5 фактов о заповеднике Алтайского края и один способ туда попасть

Каких редких животных из Красной книги Алтайского края можно встретить на заповедной территории?
Большой сорокопут, малый дубонос, Чашечка речная, Лептоюлюс тигирекский (кивсяки), Черный аист, Беркут, Гималайская завирушка, Ушан Огнева, Кабарга и другие.
Что за краснокнижные растения региона охраняют на территории заповедника?
Лук сомнительный, Пузырник алтайский, Гроздовник полулунный, Бузульник мощный, Головач гигантский и многие другие.
Чем еще необычен Тигирекский заповедник?
1. Он является важным культурным наследием. В пещере Страшная обнаружены следы деятельности доисторического человека. Также на территории заповедника расположен Тигирекский форпост — оборонительное сооружение XVIII века.
2. Самая высокая температура, зафиксированная летом: +38 градусов, а самая низкая зимой: -52 градуса.
3. На территории заповедника находится Разработная гора. В 1842 году там добывали аквамарин, розовый кварц и другие полудрагоценные минералы.
Как попасть в заповедную зону?
1. За две недели до посещения необходимо сделать специальный пропуск. Для этого надо написать заявление в администрацию заповедника. Она находится в Барнауле по адресу: ул. Никитина, 111. Также можно получить пропуск по почте, о чем делается пометка в заявлении.
2. В заявке указывается: цель визита, точный маршрут перемещения, планируемый срок нахождения на территории.
Туристы могут посетить заповедник только в период с июня по октябрь. Для научных сотрудников и практикантов сроки посещения устанавливаются индивидуально.
Какие маршруты есть в заповеднике для туристов?
1. «Большой Тигирек»
Протяженность: 70 км
Длительность: четыре дня
Требования: средняя физическая подготовка. Детям до 12 лет не рекомендуют посещение территории из-за большого перепада высот
2. «В Логово Гиены»
Протяженность: 7,5 км
Время прохождения: шесть часов
Требования: средняя физическая нагрузка
3. «Страшный или вперед в прошлое!»
Протяженность: 14 км
Время прохождения: восемь часов
Требования: средняя физическая подготовка
4. «Знакомство с горой Семипещерной»
Протяженность: 10 км
Время прохождения: семь часов
Требования: средняя физическая подготовка