Море пользы в одном алтайском озере. Почему стоит увидеть Кучук и искупаться

- Кучукское озеро (также распространено название «Кучук») — это второй по величине водоем Алтайского края. Его вода необычна: она горько-соленая, дно содержит залежи мирабилита (природной соли). Это основное место добычи мирабилита в России.
- Название «Кучук» происходит от имени хана, когда-то владевшего этими землями.
- Вода здесь плотная, утонуть практически невозможно. После купания на теле остается соляной налет. Первые 10-15 метров у берега — мелководье, дно устлано толстым слоем лечебной грязи и ила.
- Грязь из этого озера используют для лечения кожных заболеваний — она обладает регенерирующим и обезболивающим свойствами.
Кучукское озеро.
water-rf.ru.
- Из-за высокой минерализации Кучук не замерзает даже в суровые зимы. А летом, к июлю-августу, прогревается до 25 градусов.
- Вода в Кучуке с необычным космическим оттенком — малиновым. Это из-за того, что она представляет собой сульфатную рапу, а само озеро — котловина с соленой водой, оставшейся после ухода Мирового океана.
- Протяженность озера — 19 км, ширина — 12 км. Максимальная глубина — три метра.
- Единственный обитатель вод Кучукского озера — рачок Артемия.
- На берегах озера есть одна оборудованная зона отдыха — «Кучук-Алтай». Отдыхающим здесь предлагают размещение в простых деревянных домиках.
Кучукское озеро.
kuchuk-altay.ru
- Добраться до озера можно на автобусе «Барнаул — Благовещенка». После села нужно будет повернуть направо (указатель на Кулунду). Перед озером будет железнодорожный переезд, который необходимо пересечь. После него проезжайте по грунтовке прямо до базы «Кучук Алтай».
Ульяна Козякова
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