Московские туристы, летящие на Алтай и в Сибирь, смогут бесплатно посетить единственный полярный город

Пассажиры, летящие из Москвы в Тюмень или Горно-Алтайск, смогут бесплатно посетить Салехард, единственный город на Полярном круге, сообщают в правительстве ЯНАО.

Первую в России стоповер-программу запустили по поручению губернатора Ямала Дмитрия Артюхова.

За новый маршрут отвечает окружной департамент молодежной политики и туризма и авиакомпания «Ямал».

Программа доступна только для московских туристов, летящих только в два города: Тюмень и Горно-Алтайск. Билеты стоят следующим образом:

«Москва-Тюмень» — от 7 тыс. рублей,

«Москва-Горно-Алтайск» — от 9 тыс. рублей.

Во время путешествия пассажиры данных рейсов остановятся в Салехарде на сутки. Им не придется оплачивать проживание и проезд — все это уже включено в стоимость билетов.

Туристы будут жить в четырехзвездочной гостинице «Юрибей». Туда и обратно их доставит трансфер.

«Жители России хотят посещать не только популярные курорты, но и ее дальние живописные уголки — важно дать им такую возможность. Новый проект позволит еще большему числу людей познакомиться с Арктикой, ее удивительной природой и богатой культурой», — комментирует Дмитрий Артюхов.

Билеты по новому маршруту поступили в продажу 7 ноября. Сейчас доступны только пятничные авиарейсы с остановкой в Салехарде.