Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
2 февраля -21°C
Туризм

На Алтае выставили на аукцион гостиничный комплекс с банями и рестораном на берегу Катуни

На аукцион выставлен гостиничный комплекс «Лесотель» в селе Соузга Майминского района Республики Алтай, включающий как недвижимое, так и движимое имущество фирмы, в том числе оборудование. Продажа связана с банкротством собственника — фирмы «Алеко».

Лесотель.
Лесотель.
Instagram Лесотель

Комплекс «Лесотель» расположен на 460-м километре Чуйского тракта.

В лот, выставленный на аукцион, входят участок (37 тыс. кв. метров), жилой и гостевые дома, коттеджи, ресторан площадью 812 кв. метра, бани, имущество турбазы «Юность», различное оборудование.

Имущество находится в залоге у «Межтопэнергобанка» (также признанного банкротом). Стартовая цена комплекса — 113 млн рублей, торги состоятся в начале марта.

Судя по сайту «Лесотеля», комплекс действующий — он принимает заказы на размещение. Собственник комплекса фирма «Алеко» признана банкротом еще до пандемии, в 2019 году.

Лесотель.
Лесотель.
Instagram Лесотель

Ранее altapress.ru стало известно о продаже одного из старейших туркомплексов Алтая — «Империя туризма», расположенного вблизи озера Ая в Алтайском районе края. Его продавец утверждал, что комплекс сверхприбыльный, но собственнику нужны средства для перехода в другой перспективный проект.

Накануне Нового года сервис Avito опубликовал объявления о продаже мараловодческих ферм, принимающих также туристов. Маральник в Алтайском районе продавался за 35 млн рублей, в Солонешенском районе — за 55 млн рублей.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость