На строящемся алтайском горнолыжном курорте установили каменного медведя со сноубордом

На горе Мишина на территории строящегося курорта «Белокуриха-2» установили каменного медведя со сноубордом. Скульптура весит восемь тонн из выполнена и пуштулимского камня, рассказал автор Владимир Войчишин.

Скульптура представляет собой медведя, который «выходит» из горы и встречает гостей. Рядом с ним стоит сноуборд с надписью «Мишина». Владимир Войчишин вместе со своим помощником работал над арт-объектом 1,5 месяца.

Владимир Войчишин,

автор скульптуры:

Вообще, из пуштулимского камня скульптуры не делают. Медведь должен быть либо белый, либо черный. А у нас получился пятнистый. Такого медведя больше нигде нет. Он будет уникальным талисманом горнолыжного комплекса.

По словам гендиректора компании «Курорт Белокуриха» Константина Ежова, горнолыжный комплекс на «Белокурихе-2» запустят в ноябре 2018 года.

Ранее рядом с «Трактиром Гоголя» на «Белокурихе-2» установили памятник писателю Николаю Гоголю. Скульптуру создал Владимир Войчишин. На территории курорта находятся несколько его арт-объектов.