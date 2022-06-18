Отели «Все включено» откроют в России. И «Ультра все включено» тоже

По словам Догузовой, при создании отелей «все включено» и «ультра все включено» Ростуризм будет опираться на «лучший мировой опыт».

Есть несколько требований: наличие на территории отеля нескольких ресторанов (один из них — круглосуточный), детской анимации, отдельных детских комнат, а также теплых бассейнов.

«Стандарты на услуги „все включено“ и „ультра все включено“ для категорий уже разработаны, до конца года они будут утверждены и заработают в следующем году», — отметила Догузова.