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Туризм

Отели «Все включено» откроют в России. И «Ультра все включено» тоже

Отели с услугами «все включено» и «ультра все включено» откроют в России, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова. Об этом пишет ТАСС.

Бассейн в отеле, Турция.
Бассейн в отеле, Турция.
Otelz.com

По словам Догузовой, при создании отелей «все включено» и «ультра все включено» Ростуризм будет опираться на «лучший мировой опыт».

Есть несколько требований: наличие на территории отеля нескольких ресторанов (один из них — круглосуточный), детской анимации, отдельных детских комнат, а также теплых бассейнов.

«Стандарты на услуги „все включено“ и „ультра все включено“ для категорий уже разработаны, до конца года они будут утверждены и заработают в следующем году», — отметила Догузова.

Гостиницы, которые хотят работать по эти системам, должны соответствовать стандартам добавила глава Ростуризма.

«Работа по стандартизации очень важна для повышения общего качества услуг в туризме», — уточнила она.

В мае стало известно, что спрос на курортный отдых в России снизился.

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