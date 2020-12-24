Открывай Алтай: ушами и животом. В Барнауле презентовали новые турпродукты

Ильдар Маматов, член Русского географического общества и автор проекта «Великая Северная экспедиция», презентовал для туроператоров продукты, которые привлекут туристов. Это бесплатные аудиогиды по Алтайскому краю и «Кухня Беренга» — лучшие блюда, которыми питались алтайские исследователи. Во время презентации между Маматовым и Алтайтурцентром подписано соглашение о сотрудничестве.

В начале XVII века академическая группа исследовала территорию Алтайского края в рамках «Великой Северной экспедиции». В ее состав входил будущий академик Степан Крашенников.

Именно по его пути авторы проекта разработали аудиогиды. С ними можно будет пройти по историческим частям Барнаула, Бийска и Змеиногорска, поучаствовать в квесте — как индивидуально, так и в группе. Для автопутешественников появится аудиогид «Из Барнаула в Бийск».

Ильдар Маматов,

инициатор проекта «Великая Северная экспедиция»:

— Нас консультируют ученые АлтГУ, историк и краевед Вадим Бородаев. Мы базируемся на объективных фактах, документах. Но здесь можно и заняться мифотворчеством, взять легенды. Сама по себе история может многим показаться скучной. А что-то связанное с находкой золота, серебра, разгадкой тайн — это тренд, привлекающий путешественников. Бийск, которые многие проезжают мимо, может стать интересным. Достаточно пройтись по улице Советской, попробовать «Кухню Беринга» в «Калине Красной».

«Кухня Беринга» — меню блюд, которыми питались исследователи во время своей экспедиции. Можно попробовать то, что ел Степан Крашенников 300 лет назад. В каждом городе проекта свое меню. В Барнауле или Бийске — традиционные чаи, кисели, блюдо из тетерева и другие блюда.

Ильдар Маматов подписывает соглашение о сотрудничестве с Алтайтурцентром. Алтайтурцентр.

Участники экспедиции были неприхотливы и питались калорийной пищей. К примеру, кулешом — кашей из разных круп с добавлением сала и мяса. Это давало энергию ученым.

Ильдар Маматов,

инициатор проекта «Великая Северная экспедиция»:

— Сложность в том, что первые поварские книги были созданы во второй половине 18 века, а наши блюда, связанные с экспедицией, относятся к первой половине. Здесь применяя метод реконструкции и предполагая, что могли есть наши предки, выйдя на огород или в поле, можно увидеть, какими продуктами пользовались. На Алтае с этим проектом проще: в Барнауле есть Горная Аптека с уже готовым меню, а в Бийске — Калина красная. Ничего не нужно придумывать.

Вера Быкова,

кандидат географических наук:

— Когда впервые приезжаешь на Алтай, интересно и красиво все. И любой турист, независимо откуда он, уезжая говорит: «Это красиво! Мы хотим вернуться». И они возвращаются вновь и вновь, но информацию получают практически ту же самую. А когда мы наполняем прибытие туриста новой информацией, открываем страницы истории — это интересно и привлекательно.

Аудиогид планируется выпустить к марту. Прослушать его можно будет в приложении izi TRAVEL. Все действующие маршруты можно посмотреть на сайте проекта.

Ильдар Маматов подписывает соглашение о сотрудничестве с Алтайтурцентром. Алтайтурцентр.