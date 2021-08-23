Перевал Дятлова признали самым страшным адреналиновым местом России

Россияне назвали перевал Дятлова главным местом для испытания смелости в России, сообщили аналитики сервиса Tvil.ru.

«Самое адреналиновое место в России, по мнению туристов, — перевал Дятлова, или Гора мертвецов в Свердловской области», — говорится в пресс-релизе сервиса.

Это место набрало 18% голосов пользователей социальных сетей.

Кроме перевала Дятлова, такое же количество голосов получил Танцующий лес в Калининградской области.

Также в список «адреналиновых» мест попали достопримечательности Карелии, Камчатского края, Москвы и других регионов РФ, пишет ura.ru.

Между тем алтайский Чертов палец обогнал перевал Дятлова по желанности у туристов.

Перевал Дятлова. Фото спасателя Вадима Брусницына от 26 или 28 февраля 1959 г. Soviet investigators , СС0 , commons.wikimedia.org

Остановка сердца

21 августа группа туристов, находящихся около перевала Дятлова, подала сигнал SOS после того, как у руководителя группы остановилось сердце. К месту происшествия направили специалистов Центра медицины катастроф.

Засекреченное дело

Группа туристов под руководством студента Уральского политехнического института (УПИ, ныне УрФУ) Игоря Дятлова в ночь на 2 февраля 1959 года пропала в горах Северного Урала.

Через несколько дней поисковой операции на склоне горы Холатчахль были найдены разрезанная палатка и пять тел туристов, а еще четверых нашли лишь через два месяца под снегом.

На одежде обнаружили радиацию. Материалы уголовного дела долгие годы были засекречены. Причина случившегося до сих пор неизвестна.

Спустя 60 лет после трагедии теми загадочными событиями заинтересовалась прокуратура.