28 июня
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Туризм

Первый шаг к палеопарку. Алтайские туристы смогут войти в Денисову пещеру по новой лестнице

Общественный фонд «Денисова пещера» получает последние разрешительные документы на строительство новой лестницы к одноименному всемирноизвестному археологическому памятнику. Как сообщил член попечительского совета Олег Акимов, объект могут сдать уже в середине августа 2023 года.

Визуализация проекта развития территории Денисовой пещеры.
Визуализация проекта развития территории Денисовой пещеры.
Фонд "Денисова пещера".

Это первый этап в создании комплекса «Денисова пещера». Деревянную лестницу, которую археологи возводили своими силами более 20 лет назад, демонтируют.

«Она пришла в негодность. Мы разработали новую металлическую, с деревянными ступенями и освещением», - рассказал Олег Акимов.

По задумке новосибирского архитектора Маргариты Вяткиной, новая лестница должна развести потоки входящих и выходящих туристов, что сделает вход в пещеру более комфортным.

Перед началом работ правительство края подпишет с фондом специальное соглашение.

В будущем фонд не исключает работ и внутри пещеры: например, смены требуют деревянные настилы.

В окрестностях Денисовой пещеры, вне охраняемой территории, планируют создать комплекс для познавательного туризма. В него войдут палеопарк, который воссоздаст растительный и животный мир времен денисовцев, и другие подобные площадки, рестораны и места размещений.

На базе СО РАН хотят открыть выставочный зал, а также обустроить площадку для археологов на реке Ануй таким образом, чтобы туристы, не мешая ученым, могли увидеть, как промывают грунт из пещеры.

Подробнее о планах фонда altapress.ru рассказывал здесь. О самой общественной организации, ее составе, целях и том, почему смешарики в сувенирных лавках — зло, можно прочесть здесь.

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