Песков прокомментировал сообщения о запрете на путешествия россиян в нерабочие дни

«Эпидемиологи выражают опасения в связи с тем, что многие люди предпочли отправиться в поездки и путешествия . Возможны эпидемиологические последствия после этого. Но с другой стороны, это не запрещено, каких-то запретов на этот счет не вводилось и вводиться не планируется», — сказал Песков.
Он добавил, что закрытие границ — «абсолютно последняя мера», и она «не приветствуется», пишет polit.ru.
Президент РФ Владимир Путин по предложению правительства подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября включительно из-за распространения коронавируса.
Между тем в Хакасии на период нерабочих дней ввели комендантский час.