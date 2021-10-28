Песков прокомментировал сообщения о запрете на путешествия россиян в нерабочие дни

«Эпидемиологи выражают опасения в связи с тем, что многие люди предпочли отправиться в поездки и путешествия . Возможны эпидемиологические последствия после этого. Но с другой стороны, это не запрещено, каких-то запретов на этот счет не вводилось и вводиться не планируется», — сказал Песков.