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Туризм

Песков прокомментировал сообщения о запрете на путешествия россиян в нерабочие дни

Власти не планируют вводить запрет на путешествия и закрывать границы на время нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
kremlin.ru

«Эпидемиологи выражают опасения в связи с тем, что многие люди предпочли отправиться в поездки и путешествия . Возможны эпидемиологические последствия после этого. Но с другой стороны, это не запрещено, каких-то запретов на этот счет не вводилось и вводиться не планируется», — сказал Песков.

Он добавил, что закрытие границ — «абсолютно последняя мера», и она «не приветствуется», пишет polit.ru.

Президент РФ Владимир Путин по предложению правительства подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября включительно из-за распространения коронавируса.

Между тем в Хакасии на период нерабочих дней ввели комендантский час.

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