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Жизнь

Локдаун и справки от молодоженов. Какие ограничения вводят регионы России из-за COVID-19

  1. Что известно о комендантском часе в Хакасии?
  2. Справки от молодоженов в Адыгее
  3. QR-коды — и здесь, и там
  4. «На Алтай въезд запрещен»
  5. Комендантский час не только в Хакасии

В Хакасии в нерабочую неделю введут комендантский час, написал на своей странице во «ВКонтакте» глава республики Валентин Коновалов. Рассказываем, какими будут жесткие антиковидные ограничения в регионе и где в России подобные меры уже предпринимали.

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Что известно о комендантском часе в Хакасии?

По словам Коновалова, жителям Хакасии с 28 октября по 7 ноября запретят покидать дом ночью — с 22:00 до 06:00 по местному времени. Исключения сделают для сотрудников предприятий, которые работают непрерывно, и еще ряда категорий граждан.

Россияне старше 60 лет при этом должны соблюдать полную самоизоляцию.

В трех городах — Абакане, Саяногорске и Черногорске — приостановит работу общественный транспорт. Таксисты смогут трудиться только при наличии сертификата о вакцинации или справки о перенесенном меньше полугода назад ковиде.

Маска. Коронавирус.
Маска. Коронавирус.
CC0

Также в республике закроют общепит и торговые центры — запрет не коснется тех, кто продает товары первой необходимости и занимается дистанционной доставкой.

Кроме того, уточнил губернатор, работодателей обяжут перевести не меньше 50% сотрудников на удаленку.

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Справки от молодоженов в Адыгее

Ранее altapress.ru писал, что с 1 ноября в Адыгее введут QR-коды для молодоженов и их гостей. Соответствующий указ подписал глава региона Мурат Кумпилов.

ПЦР-исследование к COVID-19.
ПЦР-исследование к COVID-19.
Лаборатория «Инвитро»

Отмечается, что новобрачные, их родственники и друзья будут предоставлять документы о вакцинации, справки о перенесенной болезни или ПЦР-тест, сделанный не раньше чем за 72 часа до церемонии.

Добавим, что с 25 октября в Адыгее QR-коды понадобятся для посещения библиотек, театров, концертных залов, выставок, салонов красоты, фитнес-центров и детских игровых площадок.

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QR-коды — и здесь, и там

В ближайшие дни QR-коды могут ввести и в Алтайском крае. Эту информацию подтвердил губернатор Виктор Томенко.

QR-код.
QR-код.
unsplash.com.

«Необходимо ужесточить контроль за исполнением уже существующих мер. Кроме того, мы будем выходить на то, что будет введено QR-кодирование. Я думаю, что <…> подпишу указ о введении QR-кодирования с тем, чтобы он начал работать с 30 октября или начала ноября — нужно время, чтобы подготовиться», — сказал он.

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«На Алтай въезд запрещен»

Напомним, 31 марта 2021 года в Республике Алтай, чтобы снизить темпы пандемии, ввели режим тотальной самоизоляции.

Тогда субъект также частично закрыл въезд для «посторонних».

Знак стоп.
Знак стоп.
altapress.ru

«Въезд в регион контролируется, в том числе сотрудниками правоохранительных и надзорных органов. Полностью закрыть республику мы не можем, для этого нужен другой режим — чрезвычайного положения, он вводится при определенной обстановке только высшим руководством страны. Тем не менее, въезд будет ограничен такими мерами, как приостановка работы туробъектов, а также усилением контроля въезжающих транспортных средств на автодорогах республики», — подчеркивал губернатор региона Олег Хорохордин.

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Комендантский час не только в Хакасии

В июле 2020-го из-за распространявшегося коронавируса закрылась и Чечня. Для жителей республики ввели комендантский час. Во всех населенных пунктах региона ограничили движение транспорта с 20:00 до 08:00.

Кстати, недавно Путин потребовал нарастить темпы вакцинации от ковида и закрыть ночные заведения.

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