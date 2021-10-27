Локдаун и справки от молодоженов. Какие ограничения вводят регионы России из-за COVID-19

По словам Коновалова, жителям Хакасии с 28 октября по 7 ноября запретят покидать дом ночью — с 22:00 до 06:00 по местному времени. Исключения сделают для сотрудников предприятий, которые работают непрерывно, и еще ряда категорий граждан.
Россияне старше 60 лет при этом должны соблюдать полную самоизоляцию.
В трех городах — Абакане, Саяногорске и Черногорске — приостановит работу общественный транспорт. Таксисты смогут трудиться только при наличии сертификата о вакцинации или справки о перенесенном меньше полугода назад ковиде.
Также в республике закроют общепит и торговые центры — запрет не коснется тех, кто продает товары первой необходимости и занимается дистанционной доставкой.
Кроме того, уточнил губернатор, работодателей обяжут перевести не меньше 50% сотрудников на удаленку.
Ранее altapress.ru писал, что с 1 ноября в Адыгее введут QR-коды для молодоженов и их гостей. Соответствующий указ подписал глава региона Мурат Кумпилов.
Отмечается, что новобрачные, их родственники и друзья будут предоставлять документы о вакцинации, справки о перенесенной болезни или ПЦР-тест, сделанный не раньше чем за 72 часа до церемонии.
Добавим, что с 25 октября в Адыгее QR-коды понадобятся для посещения библиотек, театров, концертных залов, выставок, салонов красоты, фитнес-центров и детских игровых площадок.
В ближайшие дни QR-коды могут ввести и в Алтайском крае. Эту информацию подтвердил губернатор Виктор Томенко.
«Необходимо ужесточить контроль за исполнением уже существующих мер. Кроме того, мы будем выходить на то, что будет введено QR-кодирование. Я думаю, что <…> подпишу указ о введении QR-кодирования с тем, чтобы он начал работать с 30 октября или начала ноября — нужно время, чтобы подготовиться», — сказал он.
Напомним, 31 марта 2021 года в Республике Алтай, чтобы снизить темпы пандемии, ввели режим тотальной самоизоляции.
Тогда субъект также частично закрыл въезд для «посторонних».
«Въезд в регион контролируется, в том числе сотрудниками правоохранительных и надзорных органов. Полностью закрыть республику мы не можем, для этого нужен другой режим — чрезвычайного положения, он вводится при определенной обстановке только высшим руководством страны. Тем не менее, въезд будет ограничен такими мерами, как приостановка работы туробъектов, а также усилением контроля въезжающих транспортных средств на автодорогах республики», — подчеркивал губернатор региона Олег Хорохордин.
В июле 2020-го из-за распространявшегося коронавируса закрылась и Чечня. Для жителей республики ввели комендантский час. Во всех населенных пунктах региона ограничили движение транспорта с 20:00 до 08:00.
Кстати, недавно Путин потребовал нарастить темпы вакцинации от ковида и закрыть ночные заведения.