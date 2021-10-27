Локдаун и справки от молодоженов. Какие ограничения вводят регионы России из-за COVID-19

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Что известно о комендантском часе в Хакасии?

По словам Коновалова, жителям Хакасии с 28 октября по 7 ноября запретят покидать дом ночью — с 22:00 до 06:00 по местному времени. Исключения сделают для сотрудников предприятий, которые работают непрерывно, и еще ряда категорий граждан.

Россияне старше 60 лет при этом должны соблюдать полную самоизоляцию.

В трех городах — Абакане, Саяногорске и Черногорске — приостановит работу общественный транспорт. Таксисты смогут трудиться только при наличии сертификата о вакцинации или справки о перенесенном меньше полугода назад ковиде.

Маска. Коронавирус. CC0

Также в республике закроют общепит и торговые центры — запрет не коснется тех, кто продает товары первой необходимости и занимается дистанционной доставкой.

Кроме того, уточнил губернатор, работодателей обяжут перевести не меньше 50% сотрудников на удаленку.