В Алтайском крае повысилась активность медведей. В Тигирекском заповеднике уже закрыли несколько туристических маршрутов. Замдиректора Тигирекского заповедника по развитию туризма Денис Соломахин объяснил MK.RU , чем косолапым полюбился Алтай.

По словам Дениса Соломахина, причина высокой активности медведей — ежегодная миграция. В период август-сентябрь поспевают черника и орех в кедровых урочищах, которые едят косолапые. Хищники смещается за едой к югу в высокие горы и во внутренние долины Тигирекского хребта.

Эксперт объясняет, что раньше туристический поток на особо охраняемых территориях был ниже, а встречи с медведем — единичны. В конце лета же туристы стали ходить по экологическим тропам чаще, а вместе с ними и хищники. Чтобы избежать опасных ситуаций, сотрудники заповедника закрывают маршруты, по которым могут мигрировать косолапые.

По разным подсчетам, в Алтайском крае насчитывают более 1,3 тысяч особей. Обитают они в основном в Заринском, Залесовском, Тогульском, Чарышском, Солтонском, Солонешенском и Краснощековском районах.