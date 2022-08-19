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Туризм

Почему медведи массово повадились на Алтай — ответил специалист

В Алтайском крае повысилась активность медведей. В Тигирекском заповеднике уже закрыли несколько туристических маршрутов. Замдиректора Тигирекского заповедника по развитию туризма Денис Соломахин объяснил MK.RU, чем косолапым полюбился Алтай.

Медведь.
Медведь.
CC0

По словам Дениса Соломахина, причина высокой активности медведей — ежегодная миграция. В период август-сентябрь поспевают черника и орех в кедровых урочищах, которые едят косолапые. Хищники смещается за едой к югу в высокие горы и во внутренние долины Тигирекского хребта.

Эксперт объясняет, что раньше туристический поток на особо охраняемых территориях был ниже, а встречи с медведем — единичны. В конце лета же туристы стали ходить по экологическим тропам чаще, а вместе с ними и хищники. Чтобы избежать опасных ситуаций, сотрудники заповедника закрывают маршруты, по которым могут мигрировать косолапые.

По разным подсчетам, в Алтайском крае насчитывают более 1,3 тысяч особей. Обитают они в основном в Заринском, Залесовском, Тогульском, Чарышском, Солтонском, Солонешенском и Краснощековском районах.

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