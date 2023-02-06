Помешало ли алтайским туристам прекращение выдачи биометрических паспортов

В России временно приостановили прием новых заявок на выдачу загранпаспортов нового образца. Мы узнали у алтайских турфирм, успели ли их клиенты обновить паспорта и не пришлось ли экстренно переносить даты отпуска.

Altapress.ru опросил несколько барнаульских турфирм, включая «100 дорог», «Плот», «СГ-тур» офис продаж Pegas Touristik. Директора отметили, что ситуация с загранпаспортами никак не подпортила подготовку к отдыху их клиентов: те, кто собирался обновить документ, уже это сделали.

К тому же, документы старого образца выдают в прежнем режиме.

Также МВД пообещало, что граждане, которые уже подали заявление на получение биометрического паспорта, при необходимости срочного выезда из России могут в кратчайшие сроки оформить документ старого образца.

Госпошлина на его оформление составляет две тысячи рублей. Для лиц до 14 лет — тысяча рублей.

Выдачу биометрических загранпаспортов временно приостановили из-за технических причин. Из-за повышенного спроса на документ, стало не хватать чипов, которые встраиваются в бланк паспорта. Производитель микросхем решает проблему, перенастраивая оборудование и оптимизируя технологические процессы, сообщил «Гознак».

Российский паспорт и загранпаспорт. Анна Зайкова , altapress.ru

Спрос на чипы был действительно высоким. По данным МВД, в 2022 году россиянам выдали рекордное количество загранпаспортов — 5,4 млн. За год до этого документ получили 3,9 млн граждан — на 40% меньше.

Ранее из-за дефицита материалов электронных носителей в России приостановили проект выдачи электронных паспортов, сообщал Forbes со ссылкой на источники.

О том, когда могут возобновить выдачу биометрических паспортов, и возможно ли вернуть деньги, которыми оплатили пошлину, altapress.ru писал здесь.