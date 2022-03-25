Приключения итальянского повара в Белокурихе покажут на федеральном телеканале

Ведущий шоу «Поедим, поедим» телеканала НТВ, итальянский повар Федерико Арнальди побывал в Белокурихе в конце февраля.

Телевизионщики кулинарно-этнографического шоу побывали на мараловодческой ферме, панто-центре, «Алтайском холмогорье», таежной заимке «Лесная сказка», на озере Светлом, пишет «Визит-Алтай».

Итальянский повар не только продегустировал местные блюда, но и покатался на сноуборде, порелаксировал под поющими тибетскими чашами, принял пантовые ванны, залез на знаменитый гигантский белокурихинский стул-гигант.

Результаты экспедиции в «место силы, красоты и здоровья» покажут по телеканалу НТВ в субботу 26 марта в 8:50.

Ранее стало известно, что танцор Дмитрий Красилов из Заринска стал новым ведущим на телеканале «МУЗ-ТВ».