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Туризм

Приключения итальянского повара в Белокурихе покажут на федеральном телеканале

Ведущий шоу «Поедим, поедим» телеканала НТВ, итальянский повар Федерико Арнальди побывал в Белокурихе в конце февраля.

Федерико Арнальди в Белокурихе
Федерико Арнальди в Белокурихе
vk.com/poedempoedim_ntv

Телевизионщики кулинарно-этнографического шоу побывали на мараловодческой ферме, панто-центре, «Алтайском холмогорье», таежной заимке «Лесная сказка», на озере Светлом, пишет «Визит-Алтай».

Итальянский повар не только продегустировал местные блюда, но и покатался на сноуборде, порелаксировал под поющими тибетскими чашами, принял пантовые ванны, залез на знаменитый гигантский белокурихинский стул-гигант.

Результаты экспедиции в «место силы, красоты и здоровья» покажут по телеканалу НТВ в субботу 26 марта в 8:50.

Ранее стало известно, что танцор Дмитрий Красилов из Заринска стал новым ведущим на телеканале «МУЗ-ТВ».

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