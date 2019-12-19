Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
19 декабря -10°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Туризм

Путешественнику из Алтайского края присвоили звание «Мастера международного класса»

Федерация спортивного туризма России присвоила почетное звание «Мастер туризма международного класса» алтайскому путешественнику Сергею Блошкину, сообщает Управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности.

Сергей Блошкин.
Сергей Блошкин.
Скрин с YouTube. Фильм "Карагемский прорыв: 20 лет спустя".

Звание Блошкину присвоили за уникальные достижения в спортивном туризме и значительный вклад в развитие международного туризма. Решение принято 14 декабря.

Одно из последних достижений спортсмена — 1 место в Чемпионате России по спортивному туризму 2019 года в дисциплине «Маршрут-водный» (1−6 категория) в составе сборной команды Москвы, в которую вошли еще пять барнаульцев.

Награду они получили за спортивное путешествие по рекам Ингушетии и Чеченской республики, совершив первопрохождение рек Асса, Фортанга и верховьев реки Аргун в апреле-мае текущего года. Всего за маршрут спортсмены прошли более 20 порогов высшей (шестой) категории сложности.

«На Чемпионате было представлено более 30 маршрутов 5 и 6 категории сложности. Тем самым конкуренция в этом году была очень серьезной. География путешествий была самой разнообразной: Алтай, Саяны, Тянь-Шань, Кавказ, Памир, Гималаи, Анды. Маршруты оценивались по многим критериям — техника, тактика, сложность, безопасность, новизна и так далее. По итогам все участники получили мастерские баллы и в ближайшее время количество мастеров спорта в Алтайском крае увеличится», — отметил Блошкин.

Чемпионат по спортивному туризму 2019 года в очередной раз доказал, что алтайская школа водного туризма остается самой сильной в стране, отметили в управлении по туризму.

Напомним, в августе 2003 года барнаульские спортсмены Сергей Блошкин, Александр Проваторов и Владислав Зырянов прошли Карагемский прорыв на реке Аргут в Горном Алтае. Впервые его хотели покорить еще в 1990-м. Команды водников из разных городов Сибири и всей России пытались взять его с десяток раз. На полное прохождение уже 16 лет никто не решается.

Справка

Сергей Блошкин — географ по образованию, мастер спорта России по спортивному туризму, член Русского Географического Общества. Организатор и участник сложнейших сплавов на Алтае, Кавказе, Саянах, Тянь-Шане, Памире, Гималаях. Неоднократный победитель и призер Чемпионатов России и Сибири по спортивным походам и путешествиям. Имеет большой опыт первопрохождений маршрутов 6 категории сложности. Сейчас занимается экстремальным туризмом по сложнейшим рекам.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость