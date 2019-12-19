Путешественнику из Алтайского края присвоили звание «Мастера международного класса»

Звание Блошкину присвоили за уникальные достижения в спортивном туризме и значительный вклад в развитие международного туризма. Решение принято 14 декабря.

Одно из последних достижений спортсмена — 1 место в Чемпионате России по спортивному туризму 2019 года в дисциплине «Маршрут-водный» (1−6 категория) в составе сборной команды Москвы, в которую вошли еще пять барнаульцев.

Награду они получили за спортивное путешествие по рекам Ингушетии и Чеченской республики, совершив первопрохождение рек Асса, Фортанга и верховьев реки Аргун в апреле-мае текущего года. Всего за маршрут спортсмены прошли более 20 порогов высшей (шестой) категории сложности.

«На Чемпионате было представлено более 30 маршрутов 5 и 6 категории сложности. Тем самым конкуренция в этом году была очень серьезной. География путешествий была самой разнообразной: Алтай, Саяны, Тянь-Шань, Кавказ, Памир, Гималаи, Анды. Маршруты оценивались по многим критериям — техника, тактика, сложность, безопасность, новизна и так далее. По итогам все участники получили мастерские баллы и в ближайшее время количество мастеров спорта в Алтайском крае увеличится», — отметил Блошкин.

Чемпионат по спортивному туризму 2019 года в очередной раз доказал, что алтайская школа водного туризма остается самой сильной в стране, отметили в управлении по туризму.

Напомним, в августе 2003 года барнаульские спортсмены Сергей Блошкин, Александр Проваторов и Владислав Зырянов прошли Карагемский прорыв на реке Аргут в Горном Алтае. Впервые его хотели покорить еще в 1990-м. Команды водников из разных городов Сибири и всей России пытались взять его с десяток раз. На полное прохождение уже 16 лет никто не решается.