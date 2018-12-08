Путин рассказал, что он нашел в пещере на Алтае

Президент Владимир Путин на церемонии вручения премий Российского географического общества рассказал, что во время путешествия на Алтай он нашел здесь наскальные рисунки древнего художника.

На церемонии режиссер Андрей Кончаловский рассказал опервобытном художнике, наскальные надписи и рисунки которого были найдены в пещерах Испании. В ответ на это в своей речи Путин упомянул Алтай, следует из стенограммы на сайте Кремля.

Владимир Путин,

президент России:

Я часто бываю в разных уголках нашей огромной страны. Горный Алтай. Не пещера, просто огромный камень. Наскальные рисунки древнего художника с изображением зверей, птиц и так далее.

Никаких учёных там нет, никто об этом не знает. Мы посмотрели, рукой расчистили. Мы не знаем сами глубины нашей культуры и нашей истории.

Путин напомнил, что Горный Алтай многими исследователями считается колыбелью тюркских народов. «У нас очень много того, чего мы не знаем, но с чем мы живём. Нужно знать», — сказал Путин.

Отметим, что Владимир Путин несколько раз отдыхал в горах Алтая. В последний раз он приезжал сюда в августе 2017 года.