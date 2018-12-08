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Путин рассказал, что он нашел в пещере на Алтае

Президент Владимир Путин на церемонии вручения премий Российского географического общества рассказал, что во время путешествия на Алтай он нашел здесь наскальные рисунки древнего художника.

Вид на Алтай с высоты полета Путина.
Вид на Алтай с высоты полета Путина.
kremlin.ru

На церемонии режиссер Андрей Кончаловский рассказал опервобытном художнике, наскальные надписи и рисунки которого были найдены в пещерах Испании. В ответ на это в своей речи Путин упомянул Алтай, следует из стенограммы на сайте Кремля.

Владимир Путин,
президент России:

Я часто бываю в разных уголках нашей огромной страны. Горный Алтай. Не пещера, просто огромный камень. Наскальные рисунки древнего художника с изображением зверей, птиц и так далее.

Никаких учёных там нет, никто об этом не знает. Мы посмотрели, рукой расчистили. Мы не знаем сами глубины нашей культуры и нашей истории.

Путин напомнил, что Горный Алтай многими исследователями считается колыбелью тюркских народов. «У нас очень много того, чего мы не знаем, но с чем мы живём. Нужно знать», — сказал Путин.

Отметим, что Владимир Путин несколько раз отдыхал в горах Алтая. В последний раз он приезжал сюда в августе 2017 года.

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