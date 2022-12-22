Рейсов на знаменитый остров Таиланда станет еще больше

AZUR air 30 декабря запускает новые чартеры из Москвы на Пхукет. Об этом сообщает АТОР.

В планах на первом этапе выполнение двух перевозок в неделю — по пятницам и субботам.

Как уточняют в ассоциации, позднее частота авиаперелетов увеличится до шести.

Стоимость недельных новогодних туров на Пхукет с проживанием в трехзвездочном отеле составляет 192 тыс. рублей на двоих. В пятизвездочном сумма начинается от 252 тыс. рублей.

Помимо полетов из Москвы, у AZUR air есть и прямые рейсы (один раз в 10−11 ночей) в провинцию из Екатеринбурга, Иркутска, Казани и Новосибирска.

Также можно улететь и из Перми, Уфы, Санкт-Петербурга, Хабаровска и Красноярска.

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