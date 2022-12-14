Россияне считают Алтайский край одним из лучших для новогоднего отдыха

Россияне назвали Алтайский край одним из лучших регионов для идеального зимнего отдыха, свидетельствуют результаты опроса SuperJob .

По словам социологов, 2% респондентов хотели бы поехать в регион на новогодние праздники.

Регион занимает шестое место в рейтинге желанных мест для отдыха.

Чаще всего россияне желают отправиться в Москву, и Санкт-Петербург (16%), Сочи (10%), в Карелию и на Байкал (4%).

Кроме того, для зимнего отдыха востребованы Крым, Владивосток, Великий Устюг, Казань, Красноярск, Новосибирск и Калининград.

Опрос провели в 356 населенных пунктах. В нем участвовало экономически активное население старше 18 лет.