Ростуризм наказал Алтайский край за неэффективное расходование федеральнх средств

На сайте Ростуризма опубликовали комментарий об эффективности использования средств федерального бюджета на развитие внутреннего и въездного туризма в России. Алтайский край вошел в число регионов, которые не выполнили условия соглашений о предоставлении субсидий.

За недостижение показателей результативности наказали Алтайский край, Калининградскую, Рязанскую, Липецкую и Вологодскую области на общую сумму 180,03 млн рублей

Кроме того, за невыполнение условий соглашения о предоставлении субсидии в части софинансирования за счет средств бюджета субъекта РФ наказали Алтайский край, Кабардино-Балкарскую Республику, Ивановскую область, и Чувашскую Республику на общую сумму 466,11 млн рублей.

Федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 — 2018 годы)» утвердили 28 июля 2011 года. Она призвана повысить конкурентоспособность отечественного туристского рынка, создать условия для развития туристской инфраструктуры, привлечь инвестиции в отрасль, пишет ИА Regnum.

Напомним, по данным краевого управления по туризму, за первые пять месяцев 2018 года Алтайский край посетили 680 тысяч человек. Это примерно на 3% меньше, чем за тот же период 2017 года.