19 июня
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Туризм

Ростуризм предложил создать курорты для семейного отдыха

Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что в России нужны новые морские курорты, ориентированные на семейный отдых.

Пляжный отдых. На море.
Пляжный отдых. На море.
СС0

По мнению Догузовой, на их создание может уйти около десяти лет.

«В первую очередь речь идет о морских курортах. Нам, совершенно очевидно, нужны абсолютно новые, отвечающие требованиям современного туриста и ориентированные на семейный, комфортный отдых», — сказала она.

Наиболее перспективными территориями могут быть на Каспии и на юге России.

«Будем предлагать руководству страны. Ведь это, безусловно, создание нового большого морского курорта федерального уровня», — добавила глава Ростуризма.

Ранее алтайский путешественник рассказал, как отморозить нос в Африке и воскреснуть на Занзибаре.

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