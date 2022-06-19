Ростуризм предложил создать курорты для семейного отдыха

По мнению Догузовой, на их создание может уйти около десяти лет.
«В первую очередь речь идет о морских курортах. Нам, совершенно очевидно, нужны абсолютно новые, отвечающие требованиям современного туриста и ориентированные на семейный, комфортный отдых», — сказала она.
Наиболее перспективными территориями могут быть на Каспии и на юге России.
«Будем предлагать руководству страны. Ведь это, безусловно, создание нового большого морского курорта федерального уровня», — добавила глава Ростуризма.
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