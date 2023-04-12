С начала года Мальдивы посетили 65 тыс. россиян

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В общей сложности страна приняла 65 060 россиян.

Турпоток на Мальдвы из России за первые три месяца года вырос на 26,6%, указывает Газета.ru.

Ранее вакансия мечты для путешественников открылась на роскошном курорте. Это продавец в книжном магазине на роскошном курорте Soneva Fushi (Мальдивы). Зарплата составит 1,2 тыс. долларов (73 тыс. рублей) в месяц.

Соискателям предоставляется проживание на вилле по системе «все включено» на любимом курорте богачей, где сутки стоят порядка 58 тыс. долларов (3,5 млн рублей) за ночь.

Помимо бесплатного питания и проживания, в распоряжении продавца также будут тренажерный зал, спа-центр и частный пляж для персонала.