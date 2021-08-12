Сам себе автотурист. Как из обычного выходного сделать недорогое, но незабываемое приключение на Алтае

Личный автомобиль — это не только средство передвижения, но и возможность самостоятельно организовать незабываемый отдых. Именно так мы рассуждали, когда решили отправится в небольшое путешествие одного дня по Алтайскому краю на обычной легковушке. О том, во сколько обошлось приключение, с какими трудностями пришлось столкнуться экипажу и много ли удивительных открытий было сделано — в репортаже altapress.ru.

Куда , на чем и когда отправились в путешествие

Маршрут Барнаул — Бийск — Белокуриха ( гора Церковка) — Белокуриха-2 ( серпантин , Буддийская ступа медицины) — Бийск — Барнаул

гора Церковка) — Белокуриха-2 серпантин Буддийская ступа медицины) — Бийск — Барнаул Общий километраж — 460 км

Экипаж — 2 человека Транспорт Марка автомобиля — Skоda Fabia

Трансмиссия — механическая КПП

Диаметр колес — R-14

Клиренс — 149 мм

Объем израсходованного бензина ( 95-й) — 45 л Временные рамки День недели — суббота

Выезд — 8 часов утра

Время возвращения — 9 часов вечера

Время , затраченное на путешествие — 13 часов

Пора в путь-дорогу

На пути к Белокурихе. altapress.ru.

Наше путешествие начинается в Барнауле. Едем налегке. В составе экипажа двое — водитель и пассажир, он же «штурман».

Наш путь лежит через Новый мост по Правобережному тракту до Барнаульского шоссе. Через него мчим на Чуйский тракт, чтобы сначала добраться до Бийска, а уже оттуда до Белокурихи.

Под колесами шелестит ровная дорога. Вдоль нее — неплохо организованная инфраструктура: заправки, кафе и отели. Успеваем полюбоваться на открывающийся вид. Здесь главное не зазеваться. Трасса даже в субботнее утро довольно загруженная. По дороге то и дело встречаем длинные колонны автомобилей.

Обгоняем аккуратно. Торопыг много. Мимо нас по встречной полосе то и дело друг за другом пролетают машины. Не все из них успевают обогнать колонну и завершить маневр. Втискиваются куда ни попадя. Остальные вынуждены притормаживать. Поэтому четко следим за дистанцией и глядим в оба.

Не очень-то церемонятся и байкеры. Здесь их больше, чем, например, на Змеиногорском тракте. Гоняют они лихо, главное, постоянно отслеживать в зеркала обстановку слева.

В целом же, весь путь мы проехали хоть и не «на расслабоне», но без особых приключений.

На пути к Белокурихе. altapress.ru.

Кстати, не советуем засматриваться на обочины. Там нередко встречаются трупы сбитых животных. На тела собак и кошек смотреть больно, но, к сожалению, это обычное дело для сельской местности.

Также на трассе встречается знак «Дикие животные». Все из-за того, что на дорогу нередко выскакивают лоси. Поэтому, стараемся быть внимательнее, дополнительная осторожность не помешает.

На что обратить внимание

Прогулка по городу-курорту Белокуриха. altapress.ru.

Не стоит забывать про скоростной режим. На протяжении всего пути мы то и дело натыкались на камеры. Одну не заметили, увлеклись дорогой. Как итог — штраф в 500 рублей за превышение. На следующий день заходим в Госуслуги, чтобы оплатить его со скидкой.

Сколько денег потратили Сумма , потраченная на путешествие — 3,4 тыс. рублей

потраченная на путешествие — 3,4 тыс. рублей Бензин — 1,6 тыс. рублей

Еда — 580 рублей

Напитки ( безалкогольные) — 220 рублей

безалкогольные) — 220 рублей Билеты на канатную дорогу — 1000 рублей

Едим не дома

Прогулка по городу-курорту Белокуриха. altapress.ru.

В поездку на один день вполне достаточно легкого перекуса, приготовленного дома. Мы же решили не отказывать себе в удовольствии и съесть что-нибудь из придорожного кафе. К такому экстриму лучше приготовиться заранее, отметив по ходу маршрута закусочные, где уже бывали вы либо ваши знакомые.

У нас на примете только одно проверенное место — заправка с кафе на полпути к Бийску, она расположилась неподалеку от Налобихи. Паркуемся на территории, благо мест для автомобилей предостаточно, и отправляемся внутрь.

Окрестности Белокурихи. altapress.ru.

Бегло смотрим на небо. Тучи нависли плотным одеялом, но дождя нет. Еще не холодно, но и не жарко. Можно считать, что с погодой нам повезло.

Внутри заправочного кафе чисто, уютно и есть цивилизованный туалет. На белокурихинском направлении это проблема, хоть и не острая. Но об этом чуть ниже.

Берем два вполне съедобных хот-дога с соусом и горчицей. Они обходятся нам в 270 рублей. По отзывам знакомых-путешественников, 300−400 рублей — это средний ценник для перекуса (без напитка) на двоих в любом другом придорожном кафе.

Прогулка по городу-курорту Белокуриха. altapress.ru.

Кстати, на заправке есть «закрытые» варианты фаст-фуда. Его может спокойно уплетать даже водитель, при этом особо не отвлекаясь от дороги.

Запасы воды пополняем уже в Бийске. Мы проезжаем его насквозь по Барнаульскому тракту и Шубенскому переулку. По ул. В. Шишкова выезжаем обратно на Чуйский тракт. По дороге заезжаем в маленький магазинчик «Илюша». Он — тезка «штурмана».

«Я столько раз проезжал мимо него, поэтому было бы неправильно проехать мимо и сегодня. Нужно уже сюда заглянуть», — отмечает он.

Внутри оказалось довольно светло и уютно. Здесь принимают как наличку, так и карты. Не забываем про маски. Требование действует даже в таком маленьком магазинчике.

Покупаем воду, а попутно узнаем, что название для неприметного бийского магазинчика «Илюша» было выбрано не случайно: так звали погибшего сына хозяина торговой точки. Сюда нередко заходят посетители по имени Илья. Некоторые шутят, что пора бы предусмотреть для них скидку.

Дегустация башкирских буз. altapress.ru. Дегустация башкирских буз. altapress.ru. Дегустация башкирских буз. altapress.ru.

Едем дальше — в Белокуриху. Здесь нас ждет большая прогулка и обед в недорогом кафе «Бурятия» на ул. Славского, 47, где мы попробовали местные бузы или, как их еще называют, позы. Здесь их лепят вручную и продают по 60 рублей за штучку. Каждая буза довольно крупная. Двух-трех вполне достаточно, чтобы заправиться для дальнейшего пути.

Старая водолечебница в Белокурихе. altapress.ru. Старая водолечебница в Белокурихе. altapress.ru. Старая водолечебница в Белокурихе. altapress.ru. На что обратить внимание Кафе «Бурятия» — одно из немногих заведений общепита, где можно бюджетно поесть. Белокуриха, будучи городом-курортом, не отличается демократичностью цен. Чаще всего стоимость готовой еды в кафе и ресторанах больно кусается. Прогулка по городу-курорту Белокуриха. altapress.ru. Но нас приятно удивили уличные лотки со сладостями и напитками. Цены почти не отличаются от барнаульских. Зато мед и разные ненужные «туристические» мелочи а-ля на память стоят недешево. Небольшая баночка традиционной алтайской сладости стоит здесь минимум 650 рублей. При этом, на Чуйском тракте в районе Маймы свежайший мед с кедровыми орешками можно купить с лотка всего за 150 рублей.

Катимся по канатной дороге

Канатная дорога. altapress.ru.

В Белокурихе наша цель — канатная дорога и гора Церковка.

Через город-курорт едем напрямик, ориентируясь по знакам приоритета. Наш маршрут пролегает по главной дороге — улицам Советская и Академика Мясникова. По ул. Славского подъезжаем к повороту направо, откуда дорога ведет нас к горно-лыжному комплексу «Благодать». Здесь и находится «вокзал» для «канатки» с киоском по продаже билетов и площадкой для посадки.

Канатная дорога. altapress.ru.

Тут-то нас и ждали первые неприятные сюрпризы. Во-первых, довольно крутой въезд к комплексу узкий. Его старый асфальт «украшают» ямы и рытвины. Тротуара нет, поэтому люди идут прямо по проезжей части, либо по некоему подобию обочины, сплошь усеянному колдобинами.

Во-вторых, парковка на территории «Благодати» маленькая и плохо оборудована. Для того, чтобы оставить здесь машину, нам пришлось сильно постараться. Из-за отсутствия разметки автолюбители паркуются неравномерно и частенько впритык друг к другу, поэтому проезды очень узкие.

Парковка на территории горно-лыжного комплекса «Благодать». altapress.ru.

Нам повезло: когда мы прибываем на место, со стоянки выезжает машина. Двоим в проходе тесно, поэтому сначала выпускаем встречный автомобиль, и только потом двигаемся сами, чтобы успеть занять освободившееся место. Паркуемся.

Отсюда идем к посадочной площадке, где покупаем билет. Пластиковую карточку нужно сохранить до окончания пути: пассажиры отдают ее контролеру, покидая Церковку.

Кстати, о походе в туалет нужно позаботиться заблаговременно. Такие общественные места в Белокурихе преимущественно платные и находятся на территории кафе. Исключение делается только для посетителей заведений общепита.

Канатная дорога. altapress.ru.

Бесплатный туалет мы встретили только на горе Церковка. Но он в таком плачевном состоянии, что характерное амбре будет вас преследовать еще очень долго. И свежий горный воздух, пропитанный запахами хвои и разнотравья помогут не сразу.

Неспешный подъем по канатной дороге до горы Церковка длится 25−30 минут. Ее протяженность — более 2-х километров. Она поднимает пассажиров более чем на 800 м над уровнем моря, поэтому не пугаемся перепада высот.

Отсюда открывается потрясающий вид на живописную долину. На ней лежит лоскутное одеяло бескрайних полей и будто игрушечные домики Белокурихи.

Окрестности Белокурихи. altapress.ru.

«Штурман» нашего маленького экипажа рассказывает, что в этом месте долина встречается с предгорьями Алтая. Известный русский геолог и путешественник Владимир Обручев, написавший книгу «Земля Санникова», назвал этот резкий перепад Северным фасом (лицом) Алтая. Мы его видим сквозь невесомую дымку. Из-за высокой влажности она прозрачной пеленой укрыла окрестности.

Если говорить простым языком, здесь Индия встречается с Азией — в этом месте друг о друга «трутся» две тектонические плиты. Во многом благодаря этому и появилась сама Белокуриха. Тектонические процессы рождают термальные источники, десятилетиями питающие город-курорт.

Канатная дорога. altapress.ru.

К слову, одна из версий появления названия «Белокуриха» как раз связана с горячими и насыщенными полезными минералами водами. Считается, что свое имя город получил из-за белого пара, курящегося над землей, то есть белого кура.

На что обратить внимание Во время пути по канатке несколько раз останавливаемся. Многие пассажиры пугаются таких остановок. Чаще всего они происходят из-за заминок на посадочных площадках — не каждый может сходу быстро сесть на сиденье, поэтому работники канатной дороги иногда притормаживают подъемник. Все это длится считанные секунды, после чего движение возобновляется. На горе Церковка. altapress.ru. Также не стоит бояться, когда сиденья начинают раскачиваться, ходить ходуном или вибрировать. Зачастую виной всему сильный ветер, настигающий путников на полпути к горе. Конструкция «канатки» может выдержать еще и не такие колебания.

Гора Церковка , полная тайн

Отдыхающие нередко путают пики Церковки. Они начинают фотографироваться справа от посадочной площадки, считая, что прибыли на место.

На горе Церковка. altapress.ru. На горе Церковка. altapress.ru. На горе Церковка. altapress.ru.

На самом же деле, центральное место несколько дальше. Не торопясь добираемся до него минут за 15 по протоптанным дорожкам. Проходим мимо Обо — места для символического жертвоприношения (достаточно монетки), поставленное в память о Духе Алтая. Минуем разномастные кафешки и лотки с сувенирами, голографическую экскурсию «Хранитель легенд».

На горе Церковка. altapress.ru.

Проходим до пика горы, по дороге кормим вездесущих бурундуков, после чего возвращаемся назад в Белокуриху, чтобы немного прогуляться по самому городу-курорту.

На что обратить внимание Перед путешествием нужно обязательно подумать об экипировке. При этом большое внимание стоит уделить именно обуви. На горе Церковка мы не раз встречали отдыхающих в сланцах и девушек на каблуках. Это не очень безопасно. Во-первых, все тропы с уклонами. Из-за этого довольно легко подвернуть ногу. Во-вторых, из земли торчат камни и корни деревьев. За них легко зацепиться каблуком и упасть на один из валунов. На горе Церковка. altapress.ru. На полпути к самому высокому пику Церковки расположен памятник бесследно пропавшей в 2009 году Яне Федоровой. Это 30-летний врач из Новосибирска, считается, что ее исчезновение окутано мистическими тайнами, связанными с Духом Алтая. Но многие сходятся во мнении, что девушка ушла с маршрута, споткнулась и упала в одно из ущелий.

Буддийская ступа и обратный путь

Белокуриха-2 не менее интересное место. Мы покидаем город-курорт тем же маршрутом, доезжаем до поворота и едем к серпантину. Многие строители по праву считают его чудом инженерной мысли. Лента серпантина распростерлась через горный перевал к месту будущего курорта.

Серпантин , ведущий к Белокурихе-2. altapress.ru. Серпантин , ведущий к Белокурихе-2. altapress.ru.

Она состоит из 12-ти участков на 7,7 км подъема дороги с перепадом высот в 420 м. Дорога укреплена габионами и освещается в ночное время. На серпантине установлено несколько смотровых площадок с парковками. На те, что находятся на противоположной стороне от хода движения, лучше заезжать на обратном пути. Вдоль дороги тянется сплошная линия разметки. Ее лучше не пересекать — можно схлопотать штраф, ведь там стоят камеры, о которых мало кто знает.

Мы заезжаем посмотреть на Байкерский топор, а на обратном пути останавливаемся на самой высокой точке с большой площадкой, откуда открывается потрясающий вид на серпантин и стелу «Алтайский край».

Байкерский топор на площадке серпантина , ведущего к Белокурихе-2. altapress.ru.

Но наша цель — буддийская Ступа медицины. Рядом с ней находится Будда медицины из оникса с молитвенными барабанами. Их вращают, двигаясь по часовой стрелке. Думая о сокровенном желании, нужно семь раз обойти барабаны, при этом вращая каждый из них.

Это место окончательно оформилось после того, как его посетил монах Еше Лодой Ринпоче. Его поразил новый комплекс и он решил сделать Белокурихе-2 подарок — статую Будды, сделанную в Непале.

Буддийская Ступа медицины. altapress.ru.

Путь к ступе непростой. Метров за 300 дорога окончательно портится, превращаясь отчасти в аттракцион по экстремальному вождению. Сейчас она настолько разбита, что ямы и рытвины приходится преодолевать по вершинам засохших колей. Но наша невысокая Skoda смогла ее осилить. Мы приехали в погожий день, когда было сухо. Вероятно, после дождя ухабистый и расхристанный путь сможет преодолеть только подготовленный внедорожник.

В любом случае, это стоит того. Ступа медицины находится достаточно далеко от «попсовых» туристических маршрутов. Поэтому здесь тихо и спокойно. А еще отсюда открывается просто потрясающий вид на долину и горы.

Молитвенные барабаны. altapress.ru.

Напитавшись тишиной и спокойствием, отправляемся в обратный путь. Вечером трасса оказалась гораздо свободнее. В спокойном и размеренном темпе отматываем более 200 км от Белокурихи-2 до Барнаула.

Краевая столица встречает нас в лучах закатного солнца. Мы дома, и уже планируем следующее путешествие.