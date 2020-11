Школа волшебства, сплавы на льдинах и кое-что еще: ТОП-5 мест, где отдохнуть зимой в России

Если вы планируете путешествие с детьми, то стоит заглянуть в самый сказочный город страны, Великий Устюг, и обязательно зайти в гости к Деду Морозу. В городе можно посетить экскурсию по вотчине волшебника, в которой найдется множество развлечений для детей и их родителей, а также купеческие особняки, древние храмы и городские ярмарки.

У самых юных туристов есть возможность посмотреть почту резиденции, куда ежегодно приходят тысячи посланий, и получить подарки от главного волшебника. Также можно и самим немного научиться волшебству. В резиденции работает специальная школа, где преподают ледографику, морозоведение, пузырьковедение, сказковедение и другие.

Для взрослых тоже приготовлено немало развлечений в городе-сказке. Здесь предлагают пройти мастер-классы по изготовлению сувениров из бересты или своими руками создать елочную игрушку.

Также все побывавшие там туристы советуют непременно посмотреть закат на набережной. Небо окрашивается в ярко-розовые или тепло-желтые краски над заснеженным Соборным дворищем.

Зимний горнолыжный отдых на Камчатке подойдет любителям хели-ски, когда вас забрасывают вертолетом на склон и дальше уже спускаетесь по целине. Здесь также есть и обычные горнолыжные трассы, например «Красная Сопка» и «Эдельвейс» в черте Петропавловска-Камчатского. Кроме катания можно взобраться на вулканы, искупаться в горячих источниках, посмотреть гонки на собачьих упряжках, посетить этническую деревню Эссо или же заняться подледной рыбалкой.

Большое количество активных развлечений ждет туристов на Байкале. К ним относят катание на горных лыжах, собачьих упряжках, а также купание в горячих источниках, сафари на снегоходах, рыбалка, подледный дайвинг, сплавы на льдинах, различные экскурсии и экспедиции.

Популярностью в последнее время пользуются сплавы на льдинах. Это мероприятие хоть и экстремальное, но безопасное. Всем участникам выдаются спасательные жилеты, сплав осуществляется в устье реки Ангара на специально подготовленной льдине. В рамках тура организуются сплавы продолжительностью 1−1,5 часа. Во время самого спуска туристов ждет пикник, а после — баня с купанием в проруби.

Однако самым любимым занятием туристов все же остается поездка к известному озеру, которое в это время покрывается магическим льдом. Для этого необходимо доехать до острова Ольхон. В зимнее время сделать это очень просто, так как трасса проходит прямо по льду. Она обозначена разметкой и снабжена знаками дорожного движения, а за ее состоянием внимательно следят сотрудники МЧС.

Один из лучших горнолыжных курортов в стране и уж точно самый известный в Сибири. Разнообразные трассы для разного уровня подготовки, мягкий и пушистый снег, возможности как для фрирайда, так и для новичков.

Сезон катания на курорте официально открывается в ноябре и продолжается до мая. Многие знатоки зимних видов спорта уверены, что лучшее время для отдыха на склонах — это ноябрь и начало декабря, так как снегопады в этот период особенно обильны.

Даже в зимнее время в Крыму есть что посмотреть и куда сходить. Почти все достопримечательности работают круглый год. Цены на развлечения и сувениры ниже, да и туристов мало, поэтому это самое идеальное время для экскурсионного отдыха.

