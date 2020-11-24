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Туризм

Школа волшебства, сплавы на льдинах и кое-что еще: ТОП-5 мест, где отдохнуть зимой в России

Наступает пора холодов, сугробов, метелей, а также увлекательных снежных приключений и путешествий. Идей для зимнего отдыха очень много, начиная от катания на лыжах и заканчивая посещением школы волшебства в резиденции Деда Мороза. Мы подготовили 5 лучших мест в России, где можно активно провести зимние выходные.

Зимний отдых. Близко и недорого.
Зимний отдых. Близко и недорого.
санаторий "Россия"

Великий Устюг

Если вы планируете путешествие с детьми, то стоит заглянуть в самый сказочный город страны, Великий Устюг, и обязательно зайти в гости к Деду Морозу. В городе можно посетить экскурсию по вотчине волшебника, в которой найдется множество развлечений для детей и их родителей, а также купеческие особняки, древние храмы и городские ярмарки.

У самых юных туристов есть возможность посмотреть почту резиденции, куда ежегодно приходят тысячи посланий, и получить подарки от главного волшебника. Также можно и самим немного научиться волшебству. В резиденции работает специальная школа, где преподают ледографику, морозоведение, пузырьковедение, сказковедение и другие.

Великий Устюг.
Великий Устюг.
Источник: архив компании «Авиафлот»

Для взрослых тоже приготовлено немало развлечений в городе-сказке. Здесь предлагают пройти мастер-классы по изготовлению сувениров из бересты или своими руками создать елочную игрушку.

Также все побывавшие там туристы советуют непременно посмотреть закат на набережной. Небо окрашивается в ярко-розовые или тепло-желтые краски над заснеженным Соборным дворищем.

Камчатка

Зимний горнолыжный отдых на Камчатке подойдет любителям хели-ски, когда вас забрасывают вертолетом на склон и дальше уже спускаетесь по целине. Здесь также есть и обычные горнолыжные трассы, например «Красная Сопка» и «Эдельвейс» в черте Петропавловска-Камчатского. Кроме катания можно взобраться на вулканы, искупаться в горячих источниках, посмотреть гонки на собачьих упряжках, посетить этническую деревню Эссо или же заняться подледной рыбалкой.

Туризм. Камчатка. Горы.
Туризм. Камчатка. Горы.
kuhnmi (flickr.com), CC BY 2.0, part from origina.

Байкал

Большое количество активных развлечений ждет туристов на Байкале. К ним относят катание на горных лыжах, собачьих упряжках, а также купание в горячих источниках, сафари на снегоходах, рыбалка, подледный дайвинг, сплавы на льдинах, различные экскурсии и экспедиции.

Популярностью в последнее время пользуются сплавы на льдинах. Это мероприятие хоть и экстремальное, но безопасное. Всем участникам выдаются спасательные жилеты, сплав осуществляется в устье реки Ангара на специально подготовленной льдине. В рамках тура организуются сплавы продолжительностью 1−1,5 часа. Во время самого спуска туристов ждет пикник, а после — баня с купанием в проруби.

Зимний Байкал.
Зимний Байкал.
Слава Степанов, gelio.livejournal.com

Однако самым любимым занятием туристов все же остается поездка к известному озеру, которое в это время покрывается магическим льдом. Для этого необходимо доехать до острова Ольхон. В зимнее время сделать это очень просто, так как трасса проходит прямо по льду. Она обозначена разметкой и снабжена знаками дорожного движения, а за ее состоянием внимательно следят сотрудники МЧС.

Шерегеш

Один из лучших горнолыжных курортов в стране и уж точно самый известный в Сибири. Разнообразные трассы для разного уровня подготовки, мягкий и пушистый снег, возможности как для фрирайда, так и для новичков.

Сезон катания на курорте официально открывается в ноябре и продолжается до мая. Многие знатоки зимних видов спорта уверены, что лучшее время для отдыха на склонах — это ноябрь и начало декабря, так как снегопады в этот период особенно обильны.

В Шерегеше.
В Шерегеше.
СС0

Крым

Даже в зимнее время в Крыму есть что посмотреть и куда сходить. Почти все достопримечательности работают круглый год. Цены на развлечения и сувениры ниже, да и туристов мало, поэтому это самое идеальное время для экскурсионного отдыха.

Крым.
Крым.
Alexxx Malev, is licensed under CC BY-SA 2.0, part from original

Ханский дворец в Бахчисарае, Чуфут-Кале, пещеры, дворцы, Ботанический сад, гора Ай-Петри и другие места — все работает. Особенно хорошо здесь с февраля по март, когда в горах начинает таять снег, и водопады можно посмотреть во всей красе. Купаться в море вряд ли получится, зато гулять и наслаждаться безлюдными курортами в самый раз.

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