Складывали легенды о «живой воде». История целебных источников Белокурихи

Жемчужина туристического Алтая, ежегодно привлекающая в край тысячи туристов — целебные источники Белокурихи. Об этой воде в прошлом слагали легенды, а потом едва не засыпали, потому что термальные воды мешали хозяйствовать. Рассказываем, как открыли и развивали уникальные источники, и почему эта вода — такая необычная.

Что было до Белокурихи

Коренные жители гор — кочевники — купались в озерах с теплой водой, чтобы избавиться от разных недугов. Они верили, что так обитают духи, и поклонялись им. Алтайцы, а потом и русские поселенцы обожествляли белокурихинские источники, сочиняли легенды о живой воде и передавали их из поколения в поколение.

Одним из первооткрывателей горячих источников, по мнению известного исследователя Алтая Иннокентия Тыжнова, был крестьянин из Ново-Белокурихи Зырянов, пишет altlib.ru.

Вот что писал Тыжнов в записках о Белокурихинских ключах в «Алтайском сборнике Западно-Сибирского отдела Русского Императорского географического общества» в 1905 году:

Когда Зырянов приехал в Ново-Белокуриху на постоянное жительство, а это было более 40 лет тому назад, — в селении насчитывалось не более 20 дворов. Он поселился в нижнем конце селения, где поставил свой двор и завел хозяйство. Вскоре он заметил, что около одного места постоянно толпится скот… Оказалось, что скот привлекается источником, теплая вода которого имеет особый вкус. Зырянов расчистил его и приспособил для хозяйственного пользования.

Копии снимков из книги «Живая вода Белокурихи». Из архива редакции.

О своих наблюдениях крестьянин никому не сообщал, не придав им особого значения.

История Белокурихи

Датой открытия горячих источников историки считают 1803 год. Первопроходцами было первые поселенцы Старой Белокурихи, закрепившие свой приоритет в названии села и горной речки.

Именно в 1803 году в нижнем течении безымянной горной речки, в девяти километрах от горячих ключей, на холмистой равнине основали село, получившее название Белокуриха. Спустя годы после появления Ново-Белокурихи его переименовали в Старую Белокуриху.

Некоторые первопоселенцы Белокурихи воспринимали теплые источники как помеху в хозяйстве, так как в верхнюю часть долины пробраться по илистой трясине было затруднительно. Самые недовольные предложили засыпать источники камнями и землей. Другие считали ключи даром Божьим. Противостояние закончилось благополучно: во время начавшейся ссоры вечернее небо осветил огромный огненный шар, летевший к горе Церковка. Люди восприняли это как знамение и решили теплые ключи не трогать.

В Белокурихе очищают от надписей гору Церковку. Май 2018 года. АО «Курорт Белокуриха»

Основатель курорта Белокуриха — Степан Гуляев, исследователь Алтая и Сибири. Работая советником Алтайского горного правления по золотым приискам, он попросил крестьянина Казанцева, который отправлялся в горы на поиски руд, обратить внимание на минеральные ключи. «Живую воду» обнаружили в деревне Ново-Белокуриха, о чем крестьянин информировал ученого в 1866 году.

На следующий год на средства Гуляева и мирового посредника Мамонтова на главном источнике развернулось строительство первых курортных сооружений. В число их входила «купель» — небольшой проточный бассейн из толстых досок, «около сажени в длину и ширину, до двух аршин глубиной», и тесовый навес над ним, защищавший посетителей от дождя и солнца. Также установили желоб для стока воды в речку.

В настоящее время Белокуриха широко известна в России как место отдыха и лечения.

Белокуриха. altairegion22.ru

Основное богатство Белокурихи — термальная радоновая вода с уникальными химическими и лечебными свойствами. Здесь с успехом лечатся больные с заболеваниями сердечно-сосудистой, нервной, эндокринной системы, болезнями органов движения, нарушения обмена веществ, заболеваниями кожи.

Какая она — целебная вода?

Белокурихинские минеральные воды — самые известные из минеральных источников Алтая.

Долина целебных источников расположена на границе равнины и гор. Она появилась в результате тектонических процессов, которые протекали там миллионы лет назад. Земная кора дала трещины. В них струятся глубинные ручьи, питая подземные озера с термальной водой, и самоизливающиеся источники.

Копии снимков из книги «Живая вода Белокурихи». Из архива редакции.

Вода фильтруется через граниты и минералы, аккумулирует тепло природных реакторов и на поверхность изливается обогащенная редким сочетанием микроэлементов кремния, азота, аргона, гелия, радона.

Белокурихинская вода прозрачна, бесцветна, почти безвкусна и слабощелочной реакции. Она содержит минимальное количество плотного остатка и относится к акратотермам — лечебным источникам.

Анна Карпова