Статистика: сколько туристов приняли популярные российские курорты в 2022-м

Показатель достиг отметки выше, чем в допандемийном 2019 году.
По словам губернатора Вениамина Кондратьева, есть задача — увеличивать турпоток в дальнейшем.
«Отдыхающие должны захотеть вернуться к нам», — сказал он.
Для этого, добавил Кондратьев, нужно создавать «соответствующие условия» и повышать качество услуг.
В настоящий момент строят 39 отелей, уточнил глава региона.
В Краснодарском крае продолжают наращивать номерной фонд, восстанавливать сети туристических маршрутов. Также расширяют сеть канатных дорог, заявил вице-губернатор Александр Руппель.
Ранее стало известно, сколько россиян проведут новогодние каникулы за границей.
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