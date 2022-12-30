30 декабря
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Туризм

Статистика: сколько туристов приняли популярные российские курорты в 2022-м

Курорты Краснодарского края приняли 17,4 млн туристов за 2022 год, ссылается «АиФ» на пресс-службу администрации региона.

Черное море летом.
Черное море летом.
pixabay.com.

Показатель достиг отметки выше, чем в допандемийном 2019 году.

По словам губернатора Вениамина Кондратьева, есть задача — увеличивать турпоток в дальнейшем.

«Отдыхающие должны захотеть вернуться к нам», — сказал он.

Для этого, добавил Кондратьев, нужно создавать «соответствующие условия» и повышать качество услуг.

В настоящий момент строят 39 отелей, уточнил глава региона.

В Краснодарском крае продолжают наращивать номерной фонд, восстанавливать сети туристических маршрутов. Также расширяют сеть канатных дорог, заявил вице-губернатор Александр Руппель.

Ранее стало известно, сколько россиян проведут новогодние каникулы за границей.

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