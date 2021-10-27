Цены на авиабилеты взлетели до 450 тысяч на рейсы в Египет

Цены на авиабилеты из России в Египет достигли 450 тыс. рублей на пассажира в один конец экономклассом, пишут « Известия » со ссылкой на Aviasales.

Туроператоры сообщают о том, что россияне разобрали почти все места на рейсах в Турцию и Египет.

Ожидается, что к 30 октября загрузка отелей и мест на чартерных и регулярных рейсах по данному направлению достигнет 100%.

Так, по состоянию на вечер 26 октября были доступны места только на четырех рейсах в Хургаду, вылетающих 29 октября. Цена варьировалась от 62,5 тыс. до 450 тыс. рублей. При этом в Шарм-эш-Шейх можно было улететь за 50−305 тыс. рублей.

Перелет в Анталью из Москвы стоил 352 тыс. рублей, пишет Lenta.ru.

Стоимость отдыха для россиян за рубежом с 30 октября по 7 ноября резко подскочила.

Между тем чартерные рейсы в Египет стартуют с 9 ноября. До этого времени туристы будут добираться на египетские курорты регулярными рейсами.

Президент РФ Владимир Путин по предложению правительства подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября включительно из-за распространения ковида.

Роспотребнадзор рекомендовал россиянам оставаться дома не планировать поездки во время нерабочих дней.