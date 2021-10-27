27 октября 0°C
Коронавирус
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Туризм

Цены на авиабилеты взлетели до 450 тысяч на рейсы в Египет

Цены на авиабилеты из России в Египет достигли 450 тыс. рублей на пассажира в один конец экономклассом, пишут «Известия» со ссылкой на Aviasales.

Анталья. Турция. Отдых.
Анталья. Турция. Отдых.
СС0

Туроператоры сообщают о том, что россияне разобрали почти все места на рейсах в Турцию и Египет.

Ожидается, что к 30 октября загрузка отелей и мест на чартерных и регулярных рейсах по данному направлению достигнет 100%.

Так, по состоянию на вечер 26 октября были доступны места только на четырех рейсах в Хургаду, вылетающих 29 октября. Цена варьировалась от 62,5 тыс. до 450 тыс. рублей. При этом в Шарм-эш-Шейх можно было улететь за 50−305 тыс. рублей.

Перелет в Анталью из Москвы стоил 352 тыс. рублей, пишет Lenta.ru.

Стоимость отдыха для россиян за рубежом с 30 октября по 7 ноября резко подскочила.

Между тем чартерные рейсы в Египет стартуют с 9 ноября. До этого времени туристы будут добираться на египетские курорты регулярными рейсами.

Президент РФ Владимир Путин по предложению правительства подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября включительно из-за распространения ковида.

Роспотребнадзор рекомендовал россиянам оставаться дома не планировать поездки во время нерабочих дней.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость