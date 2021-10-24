Россиянам объяснили, почему их могут уволить в нерабочие дни

Юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов объяснил URA.ru , в каком случае сотрудников могут уволить за невыход на работу во время нерабочих дней.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября из-за распространения ковида.

Кофанов уточнил, что бизнес, согласно указу президента, сам определяет количество работников для поддержания полноценного функционирования компании.

В категорию необходимых входят, например, охранники и сотрудники, перечисляющие зарплату. Причем за работу они не получат доплату.

«Для других категорий сотрудников штрафов за невыход на работу нет, зато есть риск увольнения. Однако в этом случае уже работодатель должен доказать, почему есть необходимость в присутствии именно этого сотрудника на рабочем месте», — подчеркнул эксперт.

Он также отметил, что нерабочие дни с точки зрения законодательства — это не выходные, а именно нерабочие дни с сохранением зарплаты.

При этом регионы могут установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и продлить их после 7 ноября.

Ранее сообщили, что бизнес в нерабочие дни будет терять 4 млрд рублей в сутки.