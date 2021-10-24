24 октября 7°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Россиянам объяснили, почему их могут уволить в нерабочие дни

Юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов объяснил URA.ru, в каком случае сотрудников могут уволить за невыход на работу во время нерабочих дней.

Увольнение.
Увольнение.
Pixabay.com

Напомним, президент России Владимир Путин объявил нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября из-за распространения ковида.

Кофанов уточнил, что бизнес, согласно указу президента, сам определяет количество работников для поддержания полноценного функционирования компании.

В категорию необходимых входят, например, охранники и сотрудники, перечисляющие зарплату. Причем за работу они не получат доплату.

«Для других категорий сотрудников штрафов за невыход на работу нет, зато есть риск увольнения. Однако в этом случае уже работодатель должен доказать, почему есть необходимость в присутствии именно этого сотрудника на рабочем месте», — подчеркнул эксперт.

Он также отметил, что нерабочие дни с точки зрения законодательства — это не выходные, а именно нерабочие дни с сохранением зарплаты.

При этом регионы могут установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и продлить их после 7 ноября.

Ранее сообщили, что бизнес в нерабочие дни будет терять 4 млрд рублей в сутки.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость