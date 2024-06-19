Туалет-загадка: туристы жалуются на сервис в Горно-Алтайске

В этом году туристический сезон на Алтае открылся весьма экстравагантно. Совсем недавно жители Республики Алтай разбирались с «писающим мальчиком» — туристом, который в шутку помочился со священной горы. Во избежание подобных ситуаций, в Горно-Алтайске у горы Туугая установили туалет, стоимостью 1 млн 615 тысяч рублей. Но цена не оправдала качество, люди пожаловались на сервис.

Смотровая площадка горы Туугая.

Гора Туугая кишит туристами в течение всего года: зимой люди приезжают на горнолыжный спуск, а летом и осенью — за живописными видами на долину в обители столицы Республики. К тому же, в 2018 году на этом месте организовали панорамный парк «Гора Туугая». Это проект цивилизации в дикой природе: появились смотровые площадки, подъездная дорога для автомобилей, каменная тропа из 750 ступенек и санузел. Чтобы до него добраться потребуется 30 минут пешего шага или 15 минут езды на машине. И не факт, что дверь будет открыта.

На проблему обратили внимание в Народном фронте региона:

«Установлен санузел у подножия горы, куда сверху ехать на автомобиле минут 15, а пешком спускаться не менее получаса. Но даже те, кто дотерпел и дошел до него, не смогут использовать его по предназначению – все двери закрыты», — сообщает Народный фронт.

Вид с панорамы.

Общественники смогли снять видео, на котором дверь туалета заперта. Таким образом, новинку можно обесценить — легче добежать до леса.

О стоимости новшества также сообщили в Народном фронте. Его активисты планируют обращаться в администрацию Горно-Алтайска для надлежащей организации санузла.

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