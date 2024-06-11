«Писающий мальчик» из Новосибирска извинился перед алтайцами

В интернете стало вирусным видео, на котором турист справляет нужду со смотровой площадки перевала Кату-Ярык на Алтае. Полиция разыскивает нарушителя, а местные жители выражают свое возмущение его поступком.

Жители Республики Алтай и Алтайского края выражают негодование по поводу поведения молодого человека, который продемонстрировал неуважение к природе Алтая. Парень решил справить нужду прямо со смотровой площадки, в то время как его снимали на видео.

Кадры быстро распространились по местным Telegram-каналам и пабликам, вызвав волну негодования среди подписчиков. Местные жители пообещали обратиться в правоохранительные органы, так как считают поступок туриста не просто хулиганством, но и оскорблением.

После того как этот инцидент получил широкую огласку в социальных сетях, СМИ и привлек внимание полиции, мужчина удалил оскорбительное видео и записал ролик с извинениями.

"Приношу свои извинения перед жителями Алтая, любителями путешествий и природы и перед духами. Такого эффекта я не закладывал и для меня это оказалось сюрпризом", — сказал новосибирец в своем видеообращении.

Он признал, что его чувство юмора оказалось неуместным, и теперь угрозы поступают не только ему, но и членам его семьи.

Ранее сообщалось, что «писающего мальчика» с алтайского перевала разыскивает полиция.

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