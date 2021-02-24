Тяжелые пять лет. Как в Белокурихе-2 строят отели для спортсменов, пенсионеров и миллионеров

20 февраля на территории Белокурихи-2, которую теперь именуют Горная, открылся новый отель «Олимп-Парк» — первый за всю историю существования субкластера. Собственник позиционирует его как доступное место размещения для широкого круга посетителей — от пенсионеров до активных молодых искателей приключений. «А миллиардеры пусть в Куршавель летают», — смеется инвестор. Что еще в скором времени появится на Белокурихе-2 и какие космические технологии здесь хотят продвигать, в материале altapress.ru.

Как заходил первый инвестор

«Олимп-Парк» — проект бийской компании «Сиблюкс», она специализируется на деревянном домостроении. Ее основатель и бессменный руководитель Николай Кавун, проходя по коридору своей новой гостиницы, не скрывал удовольствия.

А на вопрос: «Как вам все это далось?», отвечал с юмором: «Сложными были только первые пять лет».

Правда «Олимп-Парк» все эти пять лет и строился.

Открытие отеля «Олимп-Парк» на Белокурихе-2. Ирина Пергаева

Когда-то высоко в гору, на тогда еще мало кому известную туристическую площадку, Николая Кавуна привез главный вдохновитель субкластера Александр Бенгардт. Его компания — «Курорт Белокуриха» — и по сей день якорный инвестор проекта, ускоренными темпами набирающего популярность.

Директор «Сиблюкса» вспоминает, что в тогдашние времена здесь диких зверей и птиц было больше, чем отдыхающих. Вдоль дороги без опаски гуляли вальяжные глухари, считавшие все вокруг своей вотчиной, а по полям даже осенью расстилался сплошной ковер из огоньков, таких ярких, что в глазах рябило.

«И знаете, я влюбился», — ностальгирует инвестор.

Открытие отеля «Олимп-Парк» на Белокурихе-2. Ирина Пергаева

С точки зрения бизнеса город-курорт бийскому предпринимателю всегда был близок — он, например, построил живописную заимку «Лесная сказка» для санатория «Россия».

Но отель на Белокурихе-2 — это совершенно иное, свое детище, и Кавун за него взялся.

Проект оказался не из легких — почвы в этой местности сложные, требующие особых строительных технологий, а зимы снежные и долгие. Как следствие, сам период активных работ не такой продолжительный. Пришлось поднапрячься.

По идее, запустить «Олимп-Парк» можно было раньше где-то на год, но запаздывало подведение газа. Увы, на электрогенераторах долго не протянешь — затратно.

Объект, у которого есть своя газовая котельная, до сих пор стоит без голубого топлива. Подать его обещают вот-вот, в марте.

Что из себя представляет «Олимп-Парк»

Ждать приход газа собственник комплекса уже не стал и решил открываться.

Открытие отеля «Олимп-Парк» на Белокурихе-2. Ирина Пергаева

На сегодняшний день в «Олимп-Парке» работает один корпус на 27 номеров. Двухместный «Стандарт» — уютный и обустроенный всем необходимым для комфортного проживания.

Номера категории «Сьют» от «Стандарта» отличаются только по площади и возможности размещения дополнительного места.

Чуть подальше от гостиницы работает двухэтажный ресторан.

Оба объекта буквально пропитаны приятным ароматом дерева. Николай Кавун объясняет: это была его принципиальная позиция — выбирать для строительства отеля в таком живописном месте исключительно природные материалы.

Открытие отеля «Олимп-Парк» на Белокурихе-2. Ирина Пергаева Открытие отеля «Олимп-Парк» на Белокурихе-2. Ирина Пергаева Открытие отеля «Олимп-Парк» на Белокурихе-2. Ирина Пергаева Открытие отеля «Олимп-Парк» на Белокурихе-2. Ирина Пергаева Открытие отеля «Олимп-Парк» на Белокурихе-2. Ирина Пергаева Открытие отеля «Олимп-Парк» на Белокурихе-2. Ирина Пергаева Открытие отеля «Олимп-Парк» на Белокурихе-2. Ирина Пергаева

Поэтому в «Олимп-парке» минимум пластика и 80% всего, что можно, сделано из дерева — стены, окна, двери, мебель в номерах тоже собственного производства и тоже из дерева.

«Я сам сюда с таким удовольствием всегда приезжаю», — признается Николай Кавун.

Останавливать на достигнутом он не собирается. Поблизости с открывшимся отелем во всю строится новый корпус, в цокольном этаже которого будет SPA c сауной и хамамом, а наверху — 10 комфортабельных номеров.

Еще один объект будет включать в себя ресторан и просторный банкетный зал. С открытой террасы, где в скором времени будут обедать отдыхающие, открывается шикарный вид на Мишину гору.

Строительство отеля Grand Cryo Resort. Ирина Пергаева

Но и это не все: «Сиблюкс» выкупил еще один участок земли на Белокурихе-2, где намерен построить бассейн. История эта не простая, признается Николай Кавун, но учитывая, какой тяжелый путь инвестор уже прошел, думается, что и она ему по силам.

Кто первые постояльцы

15 февраля «Олимп-Парк» принял своих первых постояльцев.

Ярослав Иванов вместе с женой и двумя детьми приехали на Белокуриху-2 из Красноярска. За два месяца это их второй визит на Алтай.

На Новый год они отдыхали в самом городе-курорте и почти каждый день поднимались по серпантину, чтобы покататься на Мишиной горе. Теперь склон для горнолыжников у него прямо под боком.

Открытие отеля «Олимп-Парк» на Белокурихе-2. Ирина Пергаева

«Природа потрясающая, воздух чистый, снег мягкий — вот поэтому и приехали. Нравится нам здесь. Теперь есть возможность жить прямо на Белокурихе-2», — рассказал Ярослав.

Барнаульский спортсмен и известный лыжник Иван Крюков тоже стал одним из первых постояльцев «Олимп-Парка». Он рассказывает, что таких мест с первоклассной лыжней и подходящими условиями проживания рядом, в России практически нет.

В этом плане сравнить «Белокуриху-2» можно только с газпромовским биатлонным комплексом «Лаура» в Сочи, но цены там, понятно, намного выше.

Барнаульский лыжник Иван Крюков. Ирина Пергаева

Уже 9 марта опробовать местную трассу «Алтайские горы» приедут матерые лыжники со всей России — здесь Иван организует для них семидневный кэмп с тренировками в режиме нон-стоп.

А 13 и 14 марта состоится спортивный фестиваль Belochka Ski Tour. В первый день его участники на беговых лыжах заедут километр вверх по Мишиной горе, а во второй — преодолеют 50-километровый живописнейший марафон.

Такого «Белокуриха-2» еще не видела. Свободных номеров в «Олимп-Парке» на эти даты нет.

Между тем, ориентироваться только на спортсменов Николай Кавун не спешит. Он уверен: гостиничный комплекс будет востребован не только у любителей активного отдыха с лыжами и сноубордом, но и у тех, кто любит спокойствие, уединение и тишину, например, у пенсионеров.

Цены на проживание поднимать не будут, заверяет собственник. Сейчас номер в будние дни здесь стоит от 2,8 тыс. рублей в сутки, в выходные — 3,6 тыс.

Вип-номеров с заоблачными ценниками здесь нет. «Миллионеры пусть в Куршавель летают. У них и там все хорошо», — считает Кавун.

Открытие отеля «Олимп-Парк» на Белокурихе-2. Ирина Пергаева

А где жить богатым

Чтобы российские миллионеры и миллиардеры не отдыхали во Франции, а все-таки приезжали на Алтай, на «Белокурихе-2» в июне прошлого года начали реализовывать еще один масштабный проект. Взялся за него собственник международной сети клиник адаптивной и превентивной медицины Grand Clinic Владимир Шуппо.

Его история чем-то похожа на историю Николая Кавуна — приехав как-то на Алтай, москвич влюбился в эти места и решил вложить миллиард. Именно в такую сумму оцениваются общие инвестиции в его проект на «Белокурихе-2».

Строительство отеля Grand Cryo Resort. Ирина Пергаева Строительство отеля Grand Cryo Resort. Ирина Пергаева Строительство отеля Grand Cryo Resort. Ирина Пергаева Строительство отеля Grand Cryo Resort. Ирина Пергаева Строительство отеля Grand Cryo Resort. Ирина Пергаева Строительство отеля Grand Cryo Resort. Ирина Пергаева Строительство отеля Grand Cryo Resort. Ирина Пергаева

Сейчас, несмотря на морозную и снежную зиму, стройка идет полным ходом — возводится трехэтажный отель с 54 номерами и современной клиникой. Цокольный уровень уже почти готов.

Параллельно инвестор строит ресторанный комплект на 150 мест и отдельные апартаменты в кедровых домах, первый из которых уже возведен и находится на стадии отделки. Во все это Grand Clinic уже вложила порядка 300 млн рублей.

Дмитрий Дергаусов, отвечающий в компании «Гранд Крио Алтай» непосредственно за стройку, говоря о проекте, неизменно произносит слово «премиальный».

Строительство отеля Grand Cryo Resort. Ирина Пергаева

По его словам, премиальная медицина, которую здесь планируют продвигать, связана с самыми современными в том числе и космическими технологиями.

А премиальное проживание — это будущий отель уровня пяти звезд. Прилетать сюда постояльцы смогут прямо на вертолетах, под которые оборудуют три площадки.

О ценах в этом лакшери месте представитель инвестора пока сильно не распространяется, уточняя лишь, что они будут где-то на уровне комплекса «Алтай Резорт» в Горном Алтае. Самый скромный номер здесь сейчас стоит порядка 14−15 тыс. рублей за сутки, апартаменты — от 90 тыс. рублей.

Учитывая, что в летний сезон богатые и знаменитые выстраивались в очередь, чтобы там пожить, очевидно, что Grand Cryo Resort на «Белокурихе-2» тоже без клиента не останется.