Тяжелые пять лет. Как в Белокурихе-2 строят отели для спортсменов, пенсионеров и миллионеров

Как заходил первый инвестор
«Олимп-Парк» — проект бийской компании «Сиблюкс», она специализируется на деревянном домостроении. Ее основатель и бессменный руководитель Николай Кавун, проходя по коридору своей новой гостиницы, не скрывал удовольствия.
А на вопрос: «Как вам все это далось?», отвечал с юмором: «Сложными были только первые пять лет».
Правда «Олимп-Парк» все эти пять лет и строился.
Когда-то высоко в гору, на тогда еще мало кому известную туристическую площадку, Николая Кавуна привез главный вдохновитель субкластера Александр Бенгардт. Его компания — «Курорт Белокуриха» — и по сей день якорный инвестор проекта, ускоренными темпами набирающего популярность.
Директор «Сиблюкса» вспоминает, что в тогдашние времена здесь диких зверей и птиц было больше, чем отдыхающих. Вдоль дороги без опаски гуляли вальяжные глухари, считавшие все вокруг своей вотчиной, а по полям даже осенью расстилался сплошной ковер из огоньков, таких ярких, что в глазах рябило.
«И знаете, я влюбился», — ностальгирует инвестор.
С точки зрения бизнеса город-курорт бийскому предпринимателю всегда был близок — он, например, построил живописную заимку «Лесная сказка» для санатория «Россия».
Но отель на Белокурихе-2 — это совершенно иное, свое детище, и Кавун за него взялся.
Проект оказался не из легких — почвы в этой местности сложные, требующие особых строительных технологий, а зимы снежные и долгие. Как следствие, сам период активных работ не такой продолжительный. Пришлось поднапрячься.
По идее, запустить «Олимп-Парк» можно было раньше где-то на год, но запаздывало подведение газа. Увы, на электрогенераторах долго не протянешь — затратно.
Объект, у которого есть своя газовая котельная, до сих пор стоит без голубого топлива. Подать его обещают вот-вот, в марте.
Что из себя представляет «Олимп-Парк»
Ждать приход газа собственник комплекса уже не стал и решил открываться.
На сегодняшний день в «Олимп-Парке» работает один корпус на 27 номеров. Двухместный «Стандарт» — уютный и обустроенный всем необходимым для комфортного проживания.
Номера категории «Сьют» от «Стандарта» отличаются только по площади и возможности размещения дополнительного места.
Чуть подальше от гостиницы работает двухэтажный ресторан.
Оба объекта буквально пропитаны приятным ароматом дерева. Николай Кавун объясняет: это была его принципиальная позиция — выбирать для строительства отеля в таком живописном месте исключительно природные материалы.
Поэтому в «Олимп-парке» минимум пластика и 80% всего, что можно, сделано из дерева — стены, окна, двери, мебель в номерах тоже собственного производства и тоже из дерева.
«Я сам сюда с таким удовольствием всегда приезжаю», — признается Николай Кавун.
Останавливать на достигнутом он не собирается. Поблизости с открывшимся отелем во всю строится новый корпус, в цокольном этаже которого будет SPA c сауной и хамамом, а наверху — 10 комфортабельных номеров.
Еще один объект будет включать в себя ресторан и просторный банкетный зал. С открытой террасы, где в скором времени будут обедать отдыхающие, открывается шикарный вид на Мишину гору.
Но и это не все: «Сиблюкс» выкупил еще один участок земли на Белокурихе-2, где намерен построить бассейн. История эта не простая, признается Николай Кавун, но учитывая, какой тяжелый путь инвестор уже прошел, думается, что и она ему по силам.
Кто первые постояльцы
15 февраля «Олимп-Парк» принял своих первых постояльцев.
Ярослав Иванов вместе с женой и двумя детьми приехали на Белокуриху-2 из Красноярска. За два месяца это их второй визит на Алтай.
На Новый год они отдыхали в самом городе-курорте и почти каждый день поднимались по серпантину, чтобы покататься на Мишиной горе. Теперь склон для горнолыжников у него прямо под боком.
«Природа потрясающая, воздух чистый, снег мягкий — вот поэтому и приехали. Нравится нам здесь. Теперь есть возможность жить прямо на Белокурихе-2», — рассказал Ярослав.
Барнаульский спортсмен и известный лыжник Иван Крюков тоже стал одним из первых постояльцев «Олимп-Парка». Он рассказывает, что таких мест с первоклассной лыжней и подходящими условиями проживания рядом, в России практически нет.
В этом плане сравнить «Белокуриху-2» можно только с газпромовским биатлонным комплексом «Лаура» в Сочи, но цены там, понятно, намного выше.
Уже 9 марта опробовать местную трассу «Алтайские горы» приедут матерые лыжники со всей России — здесь Иван организует для них семидневный кэмп с тренировками в режиме нон-стоп.
А 13 и 14 марта состоится спортивный фестиваль Belochka Ski Tour. В первый день его участники на беговых лыжах заедут километр вверх по Мишиной горе, а во второй — преодолеют 50-километровый живописнейший марафон.
Такого «Белокуриха-2» еще не видела. Свободных номеров в «Олимп-Парке» на эти даты нет.
Между тем, ориентироваться только на спортсменов Николай Кавун не спешит. Он уверен: гостиничный комплекс будет востребован не только у любителей активного отдыха с лыжами и сноубордом, но и у тех, кто любит спокойствие, уединение и тишину, например, у пенсионеров.
Цены на проживание поднимать не будут, заверяет собственник. Сейчас номер в будние дни здесь стоит от 2,8 тыс. рублей в сутки, в выходные — 3,6 тыс.
Вип-номеров с заоблачными ценниками здесь нет. «Миллионеры пусть в Куршавель летают. У них и там все хорошо», — считает Кавун.
А где жить богатым
Чтобы российские миллионеры и миллиардеры не отдыхали во Франции, а все-таки приезжали на Алтай, на «Белокурихе-2» в июне прошлого года начали реализовывать еще один масштабный проект. Взялся за него собственник международной сети клиник адаптивной и превентивной медицины Grand Clinic Владимир Шуппо.
Его история чем-то похожа на историю Николая Кавуна — приехав как-то на Алтай, москвич влюбился в эти места и решил вложить миллиард. Именно в такую сумму оцениваются общие инвестиции в его проект на «Белокурихе-2».
Сейчас, несмотря на морозную и снежную зиму, стройка идет полным ходом — возводится трехэтажный отель с 54 номерами и современной клиникой. Цокольный уровень уже почти готов.
Параллельно инвестор строит ресторанный комплект на 150 мест и отдельные апартаменты в кедровых домах, первый из которых уже возведен и находится на стадии отделки. Во все это Grand Clinic уже вложила порядка 300 млн рублей.
Дмитрий Дергаусов, отвечающий в компании «Гранд Крио Алтай» непосредственно за стройку, говоря о проекте, неизменно произносит слово «премиальный».
По его словам, премиальная медицина, которую здесь планируют продвигать, связана с самыми современными в том числе и космическими технологиями.
А премиальное проживание — это будущий отель уровня пяти звезд. Прилетать сюда постояльцы смогут прямо на вертолетах, под которые оборудуют три площадки.
О ценах в этом лакшери месте представитель инвестора пока сильно не распространяется, уточняя лишь, что они будут где-то на уровне комплекса «Алтай Резорт» в Горном Алтае. Самый скромный номер здесь сейчас стоит порядка 14−15 тыс. рублей за сутки, апартаменты — от 90 тыс. рублей.
Учитывая, что в летний сезон богатые и знаменитые выстраивались в очередь, чтобы там пожить, очевидно, что Grand Cryo Resort на «Белокурихе-2» тоже без клиента не останется.