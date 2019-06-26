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Туризм

Крупная авиакомпания предложила россиянам Алтай вместо Грузии

«Уральские авиалинии» предложили купившим билеты на вылеты в города Грузии после 8 июля рассмотреть другие маршруты, в числе которых есть и Алтай.

Природа Алтая, лето.
Природа Алтая, лето.
Пресс-служба "Курорт Белокуриха".

В авиакомпании считают, что отменять долгожданный отпуск из-за временного запрета полетов в Грузию не стоит.

Пассажиры могут без доплат изменить перевозку и отправиться «в насыщенные культурной жизнью Москву и Санкт-Петербург, на жаркие морские курорты российского юга, Азербайджана и Калининградской области, в туристические походы на Алтай, в тур по Байкалу», перечисляют в компании.

Авиакомпания отменила все рейсы и закрыла продажу авиабилетов в Грузию в соответствии с указом Владимира Путина. Пассажирам, купившим билеты в Грузию с датами вылетов после 8 июля, вернут полную стоимость авиабилетов, либо переоформят маршрут перелета.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что руководство Грузии провоцирует антироссийские и националистические настроения.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в Facebook обвинила Москву в дестабилизации страны. Политик назвала Россию «врагом и оккупантом».

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