Крупная авиакомпания предложила россиянам Алтай вместо Грузии

В авиакомпании считают, что отменять долгожданный отпуск из-за временного запрета полетов в Грузию не стоит.
Пассажиры могут без доплат изменить перевозку и отправиться «в насыщенные культурной жизнью Москву и Санкт-Петербург, на жаркие морские курорты российского юга, Азербайджана и Калининградской области, в туристические походы на Алтай, в тур по Байкалу», перечисляют в компании.
Авиакомпания отменила все рейсы и закрыла продажу авиабилетов в Грузию в соответствии с указом Владимира Путина. Пассажирам, купившим билеты в Грузию с датами вылетов после 8 июля, вернут полную стоимость авиабилетов, либо переоформят маршрут перелета.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что руководство Грузии провоцирует антироссийские и националистические настроения.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили в Facebook обвинила Москву в дестабилизации страны. Политик назвала Россию «врагом и оккупантом».