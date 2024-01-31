31 января
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Туризм

В блокаде оказался древний город

Жители перуанского города Агуас-Кальентес организовали протесты из-за новой системы продажи билетов на вход в древний город инков.

Мужчина с чемоданом.
Мужчина с чемоданом.
CC0

Власти решили перенести продажу билетов на платформу компании крупной корпорации. Это не понравилось работникам туротрасли. Они перекрыли железнодорожную ветку — единственный способ попасть в город инков, указывает Газета.Ru.

Местные жители обвинили правительство в сговоре с корпорацией.

В результате протестов древний город оказался в блокаде. А торговые точки, кафе и отели закрыты.

Улицы города пустынные.

Противостояние властей и местных жителей продолжается.

Ранее старейший жемчужный город обнаружили на острове. Археологи заявили обнаружили старейший город по добыче жемчуга в Персидском заливе.

Руины города нашли во время раскопок на острове Синия в 50 км от Дубая. В домах археологи обнаружили жемчужины.

Город площадью 12 гектаров (30 акров) функционировал с конца 6-го до середины 8-го веков, до исламской цивилизации.

Выводы исследователей показывают, что город - один из «крупнейших сохранившихся урбанизированных поселений, когда-либо найденных» на территории Арабских Эмиратов. Ученые считают, что в нем находились тысячи жителей, многие из которых полагались на добычу жемчуга.

Дома общины строили из местных пляжных камней и материалов из окружающей среды, а их крыши - из стволов пальм.

Также на острове археологи уже обнаружили древний монастырь возрастом 1400 лет.

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