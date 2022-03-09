10 марта -13°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Туризм

В России возобновят продажи турпутевок с кешбэком

Ростуризм возобновит программу туристического кешбэка с 15 марта. Продажи путевок будут до 1 мая, программа рассчитана до 1 июля.

Туризм на Алтае. Горы.
Туризм на Алтае. Горы.
pexels.com

«Программа туристического кэшбека возобновляется с 15 марта. Окно продаж — с 15 марта и до 1 мая, то есть полтора месяца. Отправляться в поездки можно сразу, прямо с 15 марта и до 1 июля, то есть до начала пика летнего сезона. В программе также участвуют круизы», — рассказали в пресс-службе Ростуризма.

По мнению ведомства, это позволит туристам доступнее отдыхать внутри страны, поддержит бизнес и рабочие места в отрасли, пишет «Интерфакс».

По программе Ростуризма можно получить кешбэк в размере 20% от стоимости тура или проживания в отеле, но не более 20 тыс. рублей. В распродаже туров с кешбэком участвуют все российские регионы.

Чтобы поучаствовать в программе, нужно оплатить турпутевку онлайн-картой «Мир», зарегистрированной в программе лояльности. Количество поездок на одного человека не ограничено, но продолжительность путешествия должны быть не больше двух ночей.

Напомним, программа туристического кешбэка была запущена в 2020 году, чтобы поддержать турбизнес, пострадавший от пандемии коронавируса.

Предыдущий начался 18 января и должен был завершиться 12 апреля, но закончился 1 марта, так как выделенные на него правительством деньги кончились раньше срока.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость