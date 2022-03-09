В России возобновят продажи турпутевок с кешбэком

Ростуризм возобновит программу туристического кешбэка с 15 марта. Продажи путевок будут до 1 мая, программа рассчитана до 1 июля.

«Программа туристического кэшбека возобновляется с 15 марта. Окно продаж — с 15 марта и до 1 мая, то есть полтора месяца. Отправляться в поездки можно сразу, прямо с 15 марта и до 1 июля, то есть до начала пика летнего сезона. В программе также участвуют круизы», — рассказали в пресс-службе Ростуризма.

По мнению ведомства, это позволит туристам доступнее отдыхать внутри страны, поддержит бизнес и рабочие места в отрасли, пишет «Интерфакс».

По программе Ростуризма можно получить кешбэк в размере 20% от стоимости тура или проживания в отеле, но не более 20 тыс. рублей. В распродаже туров с кешбэком участвуют все российские регионы.

Чтобы поучаствовать в программе, нужно оплатить турпутевку онлайн-картой «Мир», зарегистрированной в программе лояльности. Количество поездок на одного человека не ограничено, но продолжительность путешествия должны быть не больше двух ночей.

Напомним, программа туристического кешбэка была запущена в 2020 году, чтобы поддержать турбизнес, пострадавший от пандемии коронавируса.

Предыдущий начался 18 января и должен был завершиться 12 апреля, но закончился 1 марта, так как выделенные на него правительством деньги кончились раньше срока.