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Туризм

В Шерегеше агрессивный тетерев защищал свою территорию от туристов

В Шерегеше фрирайдеры, которые катаются на сноубордах и горных лыжах вне подготовленных трасс, встретили тетерева, пишет «Сибдепо». Птица издавала звуки и не подпускала к себе людей. Видео опубликовали в группе «Шерегеш — горнолыжный курорт».

В Шерегеше.
В Шерегеше.
СС0

«Когда катались в районе долины реки „Викторьевка“, это достаточно далеко от горнолыжного центра, мы встретили тетерева, который видимо охранял свою территорию. Нас было 16 человек, однако, тетерев вёл себя вполне смело и агрессивно. Эти птицы, по всей видимости, так охраняют свою территорию. Когда стояли, он пытался атаковать, а когда поехали он отстал», — рассказал один из фрирайдеров.

Как отмечает издание, рядом с горнолыжными трассами туристы иногда встречали диких животных. К примеру, в декабре 2018 года в 10 километрах от горы Зеленая группа фрирайдеров встретилась с медвежонком, а на горе Мустаг к туристам вышла дикая лисица

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