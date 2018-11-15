В Сибири собираются запустить кольцевой тур по горнолыжным комплексам

В Сибири может появиться горнолыжный аналог «Золотого кольца России». Сервис Kuzuk.ru планирует в декабре 2018 года провести первый тур по горнолыжным комплексам Алтайского края, Республики Алтая, Новосибирской и Кемеровской областей. Создание кольцевого маршрута поможет увеличить турпоток в сибирских регионах, отмечают в пресс-службе сервиса Kuzuk.ru.

Маршрут планируют начать в сибирской столице, а после посетить ГЛК «Новососедово» и «Юрманка» в Новосибирской области, несколько ГЛК в Белокурихе и «Бирюзовой Катуни» в Алтайском крае, далее — ГЛК «Манжерок» и ГЛК «Телецкий» в Республике Алтай. После туристы посетят горнолыжный курорт Шерегеш, ГЛК «Туманная» в Таштаголе и другие комплексы Кемеровской области. Закончится тур в ГЛК «Танай», после этого путешественники вернутся в Новосибирск.

Тур по горнолыжным комплексам. Пресс-служба KUZUK.

Протяженность маршрута составляет 1,7−1,8 км. О длительности тура пока не сообщается.

Евгений Афанасьев,

руководитель сервиса Kuzuk.ru:

Еще пару лет назад такой маршрут был малопривлекательным, но в прошлом сезоне запустили новый и интересный ГЛК «Телецкий», сейчас модернизируют ГЛК «Манжерок» и скоро появится новый ГЛК в Белокурихе. Раньше особой альтернативы Шерегешу у райдеровне было. Сейчас есть интересные варианты — тот же «Телецкий», от ГЛК «Манжерок» хорошие ожидания. Но еще лучше когда не выбираешь одну из горок, а имеешь возможность покататься на нескольких. Они все разные по уровню сложности, по климату, по инфраструктуре.

Рабочее название маршрута — «Сибирская кольцевая». Для организации тура необходима поддержка властей регионов и туркомпаний.

В декабре сервис Kuzuk.ru проверит на практике качество инфраструктуры горнолыжных комплексов, комфортность катания, состояние трасс.

Справка

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