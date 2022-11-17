Восстановить авиасеть между городами хотят в Алтайском крае

Алтайские власти рассматривают восстановление малой авиации для перелетов внутри региона. По словам Коровина, вопрос прорабатывает межрегиональная ассоциация «Сибирское соглашение».
Создать аиамаршрутную сеть хотят не только в Алтайском крае, но и по всей Сибири.
Сейчас специалисты «Сибирского соглашения» оценивают отобранные площадки. Натурные съемки с подсчетом затрат на аэропорты провели в Белокурихе, Михайловке и Яровом.
В каких еще населенных пунктах могут развить малую авиацию, пока не известно.
Ранее стало известно, когда самолеты полетят на Яровое.