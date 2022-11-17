Восстановить авиасеть между городами хотят в Алтайском крае

В Алтайском крае могут восстановить авиасеть между городами, заявил замруководителя регионального минтранса Дмитрий Коровин. Об этом сообщает «Толк».

Алтайские власти рассматривают восстановление малой авиации для перелетов внутри региона. По словам Коровина, вопрос прорабатывает межрегиональная ассоциация «Сибирское соглашение».

Создать аиамаршрутную сеть хотят не только в Алтайском крае, но и по всей Сибири.

Сейчас специалисты «Сибирского соглашения» оценивают отобранные площадки. Натурные съемки с подсчетом затрат на аэропорты провели в Белокурихе, Михайловке и Яровом.

В каких еще населенных пунктах могут развить малую авиацию, пока не известно.

Ранее стало известно, когда самолеты полетят на Яровое.