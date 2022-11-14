Продолжить взимание курортного сбора хотят в Алтайском крае

Как сообщают в пресс-службе регионального Заксобрания, депутаты хотят обратиться на федеральный уровень с просьбой о продлении соответствующего закона. Его срок истекает в этом году.

Эксперимент с курортным сбором проходит в Белокурихе, напомнил председатель комитета АКЗС по промышленности, предпринимательству и туризму Владимир Семенов.

По его словам, в Алтайском крае меньше операторов курортного сбора, чем в других участников программы — Краснодара и Ставрополья.

Сначала курортный сбор в Белокурихе составлял 30 рублей с человека в сутки, а сейчас — 50 рублей. При этом есть перечень льготников, освобожденных от уплаты.

За время действия закона в специальный Фонд поступили более 160 млн рублей от сбора.

«Собираемость превышает 99%. Есть четкое понимание, на какие цели направить эти средства. В проекте бюджета края на 2023 год уже запланировали средства, которые мы планируем получить от курортного сбора», — подчеркнул Семенов.

Ранее стало известно, что в Белокуриху Горную проведут радонопровод.