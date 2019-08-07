«Жирный» август: какие гастрономические фестивали пройдут на Алтае в последний месяц лета

Сырная деревня в Куягане
Где: Алтайский край, Алтайский район, с. Куяган
Когда: 10 августа
В селе Куяган, где основан старейший в крае сырзавод, пройдет традиционный праздник «Сырная деревня». Гостей ожидает ярмарка сельской продукции, выставка-продажа и дегустация сыра. Также здесь можно попробовать мед с горных пасек и пантовую продукцию.
Разнообразят праздник живота спортивными состязаниями — местные силачи потягают загруженные телеги, устроят бой мешками сена, будут отжимать штанги с головками сыра вместо блинов.
Дети смогут покататься на аттракционах и пони, а взрослые послушать концерт народных исполнителей.
Факт. На куяганской ярмарке можно попробовать блюда по уникальным рецептам староверов и кумандинцев.
«Мать земля Алтай» с Олегом Газмановым
Где: Республика Алтай, Горно-Алтайск
Когда: 10−11 августа
В Горно-Алтайске на разных площадках пройдет масштабный фестиваль фермерских продуктов, сообщает городская администрация. В программе — фестиваль меда, тематические мобильные рестораны с кухнями народов Алтая, ремесленная ярмарка, детская развлекательная программа с мастер-классами.
Хедлайнером фестиваля станет певец Олег Газманов. Он выступит на центральной площади 11 августа в 19:00.
Факт. Фестиваль проводится в пятый раз.
Медово-яблочный спас в Баево и Макарьевке
Где: Алтайский край, Баевский район, село Баево и Алтайский район, село Макарьевка
Когда: 10 и 24 августа
В Баево юбилей села решили совместить с медово-яблочным спасом. На празднике выберут самую гостеприимную палатку пчеловода и увесистое яблоко, проведут парад колясок, споют частушки и побегают в валенках.
Всех желающих накормят пирогами. Также запланирована выставка авто- и мототехники, в том числе раритетной. Завершится медово-яблочный спас концертом и дискотекой.
В Макарьевке тоже ждет большая выставка-ярмарка урожая. С детьми сыграют в славянские игры, полепят на гончарном круге, покатают яблоки с горы. Праздник завершится концертом и файер-шоу.
Факт. В этом году селу Баево исполняется 95 лет.
Медовый спас на Алтае
Где: Барнаул, Бийск, Рубцовск, Заринск, Белокуриха, Славгород, Яровое, село Баево
Когда: 14 августа
Пиком традиционных медовых ярмарок в городах Алтайского края станет Медовый спас — он же День алтайского пчеловода. В этот день можно купить не только мед нового урожая, но и пергу, воск, пыльцу, настойки из подмора, прополиса, бальзамы и косметику на меду. Самые смелые могут попробовать поспать на ульях.
На Медовом спасе среди пчеловодов выявят профессионалов по откачке меда и самого изобретательного производителя продукции на основе меда.
Факт. В среднем на Медовом спасе раскупают около 10 тонн меда.
День мясного гурмана
Где: Алтайский край, Барнаул
Когда: 17 августа
На гастрономическом фестивале на Нулевом километре можно будет вдоволь напробоваться самых разных колбас и мясных деликатесов. Все желающие могут посоревноваться в скоростной лепке пельмене и мясной нарезке, кулинарных викторинах и конкурсах.
Партнеры праздника изобразят символический «оркестр» и стилизуют свои площадки под определенные музыкальные инструменты. Хедлайнером музыкальной части фестиваля станет cover band LIVE’N’DRIVE.
Факт. В 2017 году «День мясного гурмана» вошел в топ-200 национальных событий как одно из лучших мероприятий гастрономического туризма.
Фестиваль фермерской еды «Свое»
Где: Алтайский край, Барнаул
Когда: 17−18 августа
В Барнауле на площади Сахарова в течение двух дней собственной продукцией будут торговать фермеры со всего Алтайского края.
Гостям предлагают оценить настоящие алтайские продукты без вредных примесей. На фестивале пройдут музыкальные выступления, мастер-классы и лекции о здоровой еде.
Факт. В 2019 году фестиваль фермерской еды «Свое» пройдет в Великом Новгороде, Калуге, Санкт-Петербурге, Туле и в Алтайском крае.
Дни алтайского сыра
Где: Алтайский край, Барнаул
Когда: 24 августа
Гости праздника смогут попробовать новинки алтайских сыроделов, а также покатать сырные головы и сплести гигантские косички. Производители откроют секреты сыроварения и копчения.
Гостей праздника ждут конкурсы и розыгрыши.
Факт. В 2018 году на празднике продали более 15 тонн сыра.