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Здоровье

Академик рассказал, когда заболеваемость коронавирусом пойдет на спад

Академик Российской академии наук (РАН), директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ Михаил Пальцев рассказал, когда заболеваемость коронавирусом начнет снижаться.

Мороз, зима.
Мороз, зима.
CC0

COVID-19, как и все передаваемые воздушно-капельным путём заболевания, привязан к сезону, заверил ученый.

«Как только ударят морозы, заболеваемость пойдёт вниз. А к весне, скорее всего, будет еще один всплеск, но не такой интенсивный. К тому же, надеюсь, появится эффективная вакцина», — цитирует ученого «Парламентская газета».

Пальцев также призвал россиян следить за своим иммунитетом, носить маски и следовать рекомендациям Росптребназора.

Властям он посоветовал отказаться от проведения массовых мероприятий и конференций, пишет News.ru.

Негативный прогноз

При наихудшем сценарии по распространению коронавируса в России число инфицирований вырастет до сотен тысяч в день — такой прогноз сделан по математической модели Института показателей и оценки здоровья (IHME) при Университете Вашингтона в Сиэтле.

Наиболее негативный прогноз возможен, если все граждане откажутся от масок и соблюдения социальной дистанции. При наилучшем сценарии и соблюдении всех предписаний к началу следующего года количество новых зараженных в сутки не превысит четырех тысяч.

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