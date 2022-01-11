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Здоровье

Актриса Елена Проклова рассказала о своем состоянии после инсульта

Попавшая в реанимацию одной из столичных больниц актриса Елена Проклова в беседе рассказала, что в результате инсульта у нее не повреждены ни двигательные, ни умственные функции, пишет Газета.Ru.

Медицина, реанимация. Врач.
Медицина, реанимация. Врач.
CC0

«У меня все нормально, здесь просто не разрешают говорить по телефону, вот дали мне пять минут. У меня наилучший вариант инсульта, у меня не повреждены ни двигательные функции, ни умственные, у меня поврежден мозжечок, и это вестибулярный аппарат. То есть меня все время тошнит, кружит, мотает из стороны в сторону.» — сказала она.

Актриса пообещала, что к концу февраля будет в полном здравии.

10 января заслуженная артистка России Елена Проклова была госпитализирована с инсультом в Москве. Проведенная магнитно-резонансная томография (МРТ) головного мозга показала инсульт. Позже Проклову перевели в реанимацию в состоянии средней степени тяжести.

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