Актриса Елена Проклова рассказала о своем состоянии после инсульта

«У меня все нормально, здесь просто не разрешают говорить по телефону, вот дали мне пять минут. У меня наилучший вариант инсульта, у меня не повреждены ни двигательные функции, ни умственные, у меня поврежден мозжечок, и это вестибулярный аппарат. То есть меня все время тошнит, кружит, мотает из стороны в сторону.» — сказала она.
Актриса пообещала, что к концу февраля будет в полном здравии.
10 января заслуженная артистка России Елена Проклова была госпитализирована с инсультом в Москве. Проведенная магнитно-резонансная томография (МРТ) головного мозга показала инсульт. Позже Проклову перевели в реанимацию в состоянии средней степени тяжести.