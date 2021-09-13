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Здоровье

Алкоголь, цифровизация и тревожные пациенты. Интересные подробности визита в Барнаул министра здравоохранения России Михаила Мурашко

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко прибыл 11 сентября в Барнаул посмотреть, как в нескольких медучреждениях реализуется национальный проект «Здравоохранение» и ряд программ, в том числе модернизация первичного звена, специализированная и высокотехнологичная помощь.

Министр Михаил Мурашко в Барнауле.
Министр Михаил Мурашко в Барнауле.
Минздрав Алтайского края.

Надо меньше пить

Одной из остановок министра здравоохранения России был краевой наркологический диспансер. Михаил Мурашко подчеркнул, что проблема, которой занимаются врачи медучреждения, в стране стоит очень остро: примерно 5,5% смертей в России сопряжено с употреблением алкоголя, так что «профилактическое направление особо актуально».

Факт

В стационаре краевого наркологического диспансера в 2020 году пролечили 3845 человек с алкоголизмом и 1088 человек с алкогольными психозами.

«Мы сегодня посмотрели отделение реабилитации подростков с зависимостью, — рассказал министр. — Очень важно формировать понятие о здоровом образе жизни у детей. Этому в стране должно уделяться максимум внимания. Мы видим, что „вклад“ алкоголя в сердечно-сосудистую заболеваемость и травматизм крайне велик».

Факт

Возраст начала употребления алкоголя снизился с 17−19 до 13−14 лет, по данным алтайского минздрава.

По данным министерства здравоохранения России, благодаря профилактике алкогольной зависимости и пропаганде здорового, трезвого образа жизни, в последние десятилетия объем потребления алкоголя снизился с 15 литров до 9,1 в год в пересчете на чистый этанол.

«Но, к сожалению, 2020 год нам не дал дальнейшей динамики снижения, — констатировал Михаил Мурашко. — Цифра „остановилась“ на уровне 2019 года».

Сокращение употребления алкоголя — наиболее простой и эффективный метод сохранения здоровья, считает министр.

Виски. Алкоголь.
Виски. Алкоголь.
CC0

Чип в тонометре

В процессе проверки первичного звена здравоохранения министр посетил поликлинику № 9, где оценил уровень цифровизации медпомощи и внедрение современных подходов.

Министр Мурашко оценил «пилотную» барнаульскую поликлинику
Здоровье

Амбулаторно-поликлинический этап — точка первого контакта с пациентом, важно, чтобы для него это было максимально удобно, считает Михаил Мурашко. Он подчеркнул и важность углубленной диспансеризации пациентов, перенесших ковид. Такое обследование по возможности должно занимать один день.

9-я городская поликлиника стала одной из пилотных площадок для реализации федеральных и региональных проектов: в 2017 году — «Бережливая поликлиника», затем «Создание новой модели первичной организации оказывающей первичную медико-санитарную помощь».

С 2019 года здесь внедрили дистанционное мониторирование пациентов с артериальной гипертензией. В проект вошли пациенты с мерцательной аритмией и стенокардией, а также перенесшие инфаркт миокарда.

Факт

В медицине есть понятие «время-миокард». Чем раньше пациент обращается к врачу, тем лучше. В первые 12 часов от начала заболевания мышцу сердца можно восстановить.

Всем пациентам выдали тонометры со специальными чипами. Информация об измерении артериального давления уходит в круглосуточном режиме в специальную федеральную программу, а также лечащему врачу.

Любое колебание давления и частоты сердечных сокращений видно: пациент уходит в «красную зону». Врач может ежедневно следить за своими подопечными и быстро их консультировать, в том числе напоминать о приеме лекарств.

Артериальное давление.
Артериальное давление.
СС0

Факт

9-я поликлиника имеет дневной терапевтический стационар на 15 коек, женскую консультацию с дневным стационаром на 12 коек, травмпункт, два терапевтических отделения, кабинет неотложной помощи, отделение профилактики, хирургическое, физиотерапевтическое отделение, отделение врачей общей практики и лучевой диагностики, маммологический кабинет и кабинет для помощи пациентам с болезнью Паркинсона.

Идеальный результат

Информационная система, внедренная в 9-й поликлинике, позволяет участковому терапевту оперативно реагировать на изменения состояния пациента и вовремя принимать важные решения для диагностики и лечения.

«Участковый врач и медсестра видят все обследования, которые прошел пациент не только в нашей поликлинике, но и в других медучреждениях края, — рассказывает главный врач Ирина Анисимова. — Мы звоним пациенту, проводим анкетирование, видим, в каких диагностических процедурах он нуждается и сразу назначаем их перед тем, как он придет к терапевту в определенное время».

Визит Михаила Мурашко в Барнаул.
Визит Михаила Мурашко в Барнаул.
Дмитрий Лямзин/altapress.ru.

Такая система позволяет минимизировать бумажную работу и увеличить время, отведенное врачу на прием пациента.

Министр Мурашко раскрыл в Барнауле секрет успешного лечения
Здоровье

Это касается отдельных групп «диспансерных» пациентов — с хроническими неинфекционными заболеваниями, при которых врачебный контроль нужно вести постоянно, например, болезнями системы кровообращения, бронхиальной астмой, сахарным диабетом.

«Задача информационных систем — не просто собирать статистику, хотя это тоже важно, — сказал министр Мурашко. — Отслеживается заболеваемость в целом по поликлинике и по участкам в онлайн-режиме, формируются рейтинги. Еженедельная аналитика позволяет корректировать работу каждого участка.

Но самое главное, что в системе виден каждый пациент, для каждого есть свой трек. Теперь наша задача вместе со страховыми компаниями сформировать индивидуальную программу диспансеризации, которая в конечном итоге позволит своевременно выявить и лечить те заболевания, которые напрямую влияют на продолжительность жизни».

Михаил Мурашко высоко оценил ту часть современных технологий, что касается мониторинга пациентов с артериальной гипертензией. Врачи констатируют, что среди пациентов, участвующих в программе, удалось добиться хороших показателей здоровья.

«Даже среди пациентов, имеющих хронические заболевания, нужно добиться стабилизации течения болезни, исключить обострения, минимизировать инвалидизацию, — считает министр. — Это идеальный результат, к которому мы должны идти в поликлиническом медицинском звене. Наша задача — применить информационные системы, в том числе мониторинговые, во всей стране».

Цифры

Поликлиника № 9 изначально рассчитывалась на обслуживание 30 тыс. взрослого населения с мощностью 350 посещений в смену. Сейчас врачи принимают более 1200 человек. К учреждению прикреплены 72 051 человек.

Визит Михаила Мурашко в Барнаул.
Визит Михаила Мурашко в Барнаул.
Дмитрий Лямзин/altapress.ru.
Визит Михаила Мурашко в Барнаул.
Визит Михаила Мурашко в Барнаул.
Дмитрий Лямзин/altapress.ru.
Визит Михаила Мурашко в Барнаул.
Визит Михаила Мурашко в Барнаул.
Дмитрий Лямзин/altapress.ru.
Визит Михаила Мурашко в Барнаул.
Визит Михаила Мурашко в Барнаул.
Дмитрий Лямзин/altapress.ru.
Визит Михаила Мурашко в Барнаул.
Визит Михаила Мурашко в Барнаул.
Дмитрий Лямзин/altapress.ru.
Визит Михаила Мурашко в Барнаул.
Визит Михаила Мурашко в Барнаул.
Дмитрий Лямзин/altapress.ru.
Визит Михаила Мурашко в Барнаул.
Визит Михаила Мурашко в Барнаул.
Дмитрий Лямзин/altapress.ru.
Визит Михаила Мурашко в Барнаул.
Визит Михаила Мурашко в Барнаул.
Дмитрий Лямзин/altapress.ru.
Визит Михаила Мурашко в Барнаул.
Визит Михаила Мурашко в Барнаул.
Дмитрий Лямзин/altapress.ru.

Быстрая помощь

Высокотехнологичную помощь министр здравоохранения оценивал в двух ведущих диспансерах края — онкологическом и кардиологическом. В первом он осмотрел операционный блоки, палаты интенсивной терапии и реанимации.

В процессе общения с одной из пациенток отделения онкогинекологии Мурашко отметил: «Очень важно, чтобы сразу после выявления онкозаболевания пациент направлялся в профильное учреждение». Пациентка сказала, что так и случилось, и выразила благодарность всем врачам. Министр остался доволен.

Видео этого разговора опубликовал в Instagram алтайский минздрав. Комментаторы тут же «остудили» всеобщий оптимизм. «Показуха. Чтобы лечь на такое лечение в Барнауле, нужно пройти семь кругов ада и миллион очередей. Не дай бог, всем здоровья!» — ответила одна из подписчиц.

Вслед за ней подписчики стали рассказывать, что в Бийске и Рубцовске только постановка диагноза занимает несколько месяцев, а лечения приходится ждать до полугода. При этом очевидно, что маршрутизация онкопациентов и определение сроков оказания онкологической помощи находятся в ведении не местного, а федерального минздрава.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко в Барнауле.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко в Барнауле.
пресс-служба правительства Алтайского края
Министр здравоохранения Михаил Мурашко в Барнауле.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко в Барнауле.
пресс-служба правительства Алтайского края
Министр здравоохранения Михаил Мурашко в Барнауле.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко в Барнауле.
пресс-служба правительства Алтайского края
Министр здравоохранения Михаил Мурашко в Барнауле.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко в Барнауле.
пресс-служба правительства Алтайского края
Министр здравоохранения Михаил Мурашко в Барнауле.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко в Барнауле.
пресс-служба правительства Алтайского края
Министр здравоохранения Михаил Мурашко в Барнауле.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко в Барнауле.
пресс-служба правительства Алтайского края

Обидная ситуация

В кабинете врача в кардиодиспансере Михаил Мурашко расспросил о том как организован прием, как пациенты из районов могут попасть в диспансер и какие обследования назначают при приеме.

Особое внимание уделили работе круглосуточного консультативно-диагностического центра, где специалисты проводят консультации всех пациентов края с острым коронарным синдромом и другой острой кардиальной патологией.

Факт

Кадровый состав кардиодиспансера включает более 800 сотрудников, из них 136 врачей, 5 докторов медицинских наук и 15 кандидатов медицинских наук.

Министр Михаил Мурашко в Барнауле.
Министр Михаил Мурашко в Барнауле.
Минздрав Алтайского края.
Министр Михаил Мурашко в Барнауле.
Министр Михаил Мурашко в Барнауле.
Минздрав Алтайского края.

Министр отметил, что кардиоцентр оснащен по последнему слову техники, здесь проводят все виды диагностических и лечебных манипуляций, работает новейшее оборудование, полученное по национальному проекту, хорошо оборудована реанимация. «Но когда общаешься с пациентами, складывается несколько тяжелых выводов», — заметил Мурашко.

По его словам, во-первых, у пациентов в возрасте 55−65 лет нет привычки следить за своим здоровьем, в то время как диспансеризация в стране доступна, бесплатна и поможет предотвратить или быстро начать лечить серьезные заболевания.

Во-вторых, даже зная о серьезном риске, например, при артериальной гипертонии, люди нерегулярно принимают назначенные врачом препараты, не контролируют давление, тем самым рискуя пополнить ряды пациентов кардиостационара.

Визит Михаила Мурашко в Барнаул.
Визит Михаила Мурашко в Барнаул.
Дмитрий Лямзин/altapress.ru.

Факт

В составе кардиодиспансера поликлиника на 500 посещений в сутки, круглосуточный стационар на 356 коек c дневным стационаром на 12 коек.

«Основная задача — найти общий язык с пациентом, — сказал Мурашко. — Чтобы рекомендация врача стала для пациента тем советом, который спасет жизнь. Чтобы пациент слышал и доверял этим советам. А пока мы иногда не слышим друг друга. Мы сегодня поговорили с одним пациентом. Я сказал: „Вам нужно слушать врача и выполнять его рекомендации, чтобы не было еще больших осложнений“. Он ответил: „Я подумаю“. Ну, это, конечно, его жизнь, но, честно говоря, это очень обидно».

Цифры

В среднем в год кардиодиспансер выполняет более 350 операций с применением аппарата искусственного кровообращения — аортокоронарное шунтирование, протезирование сердечного клапана, пластические операции на сердце. Ежегодно выполняется более 600 операций на периферических сосудах, более 700 имплантаций искусственных водителей ритма сердца.

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