Алтайские депутаты хотят запретить электронные сигареты и вейпы для несовершеннолетних

Депутаты краевого заксобрания рассмотрят новый закон, который запретит продажу несовершеннолетним электронных сигарет и вейпов. Соответствующий законопроект выставлен на сайте парламента.

Официально это называет «электронные системы доставки никотина» и жидкости для него.

Проект закона предлагает запретить розничную продажу электронных сигарет и вейпов в детских, образовательных и медицинских организациях, в физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях, в местах проведения культурно-массовых мероприятий в участием несовершеннолетних.

Ограничения вводятся «в целях обеспечения общественного порядка, защиты здоровья, нравственности, прав и законных интересов жителей Алтайского края, в том числе в целях предупреждения причинения вреда здоровью», говорится в пояснительной записке.

По мнению инициаторов законопроекта, распространение электронных сигарет среди детей и подростков принимает угрожающие масштабы. Уже 18 регионов России приняли подобные законы о запрете.

В пояснительной записке говорится, что по данным Всемирной организации здравоохранения, долговременное использование электронных сигарет повышает риск хронической обструктивной болезни легких, рака легких и, возможно, сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, для окружающих выдыхаемый так называемый «вторичный аэрозоль» также опасен, поскольку содержит высокие концентрации токсичных веществ, а уровни содержания некоторых металлов, таких, как никель и хром, во вторичном аэрозоле даже выше, чем при пассивном курении обычных сигарет.

Сессия, где документ рассмотрят в первом чтении, состоится 29 ноября.