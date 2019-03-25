Россию накрыла магнитная буря. Как она влияет на здоровье?

Землю « накрыла » серия магнитных бурь. Активность Солнца объясняется появлением двух групп пятен. По прогнозам, две бури случатся 27 и 28 марта, однако их точное время пока неясно. При этом и 26 и 29 марта магнитосфера Земли также будет возбужденной.

Лаборатории рентгеновской лаборатории Солнца ФИАН зафиксировали, что активность Солнца проявилась 23 марта. Магнитная началась в 22:00 (часовой пояс +7) и продлилась три часа.

Напомним, в конце февраля специалисты отметили необычайно низкую интенсивность рентгеновского излучения, которое генерируется в солнечных вспышках. Причины произошедшего пока не ясны. Ученые говорят, что солнце «уснуло» и до сих пор «не просыпается».

Месяц назад Солнце находилось в минимуме 11-летнего цикла активности. Вот-вот должна начаться фаза роста. Некоторые эксперты полагали, что уже в феврале 2019 года Солнце начнет усиленно «набирать обороты». Как, впрочем, и произошло.

Данные «скорой помощи»

Медики отмечают, что у метеозависимых людей из-за магнитной бури может ухудшиться самочувствие и здоровье. Российские исследователи выявили связь между геомагнитными бурями и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Специалисты из России в течение полугода оценивали космическую погоду на всей территории республики Саха. Позже они сравнили полученные данные с записями сотрудников скорой помощи, выезжавших к пациентам с инсультами, инфарктами миокарда и гипертоническими кризами. Выяснилось, что число подобных вызовов увеличивалось в дни повышенной геомагнитной активности.

Метеочувствительным людям следует поберечься — возможны перепады давления, слабость, головокружение. Гипертоники почувствуют скачки давления, а гипотоников могут преследовать головокружения из-за внезапного падения артериального давления вниз. Пострадают люди с психическими и неврологическими заболеваниями, а также болезнями сердца.

Мобильная связь

Могут возникнуть перебои с мобильной связью, телевизионными трансляциями. Магнитные бури могут оказывать влияние на системы управления космическими аппаратами, провоцировать незначительные сбои в работе электронных устройств.

Северное сияние

Излучение часто вызывает Северное сияние.

Северное сияние. СС0

В такие периоды это явление можно наблюдать не только в приполярных областях.

Что такое магнитная буря

Магнитная буря — внезапные и интенсивные изменения магнитосферы Земли, которые вызваны выбросами корональной массы из Солнца во время вспышек. Они вызывают быстрые изменения физических параметров солнечного ветра. От явления могут страдать метеочувствительные люди, а также техника.