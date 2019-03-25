Россию накрыла магнитная буря. Как она влияет на здоровье?

Лаборатории рентгеновской лаборатории Солнца ФИАН зафиксировали, что активность Солнца проявилась 23 марта. Магнитная началась в 22:00 (часовой пояс +7) и продлилась три часа.
Напомним, в конце февраля специалисты отметили необычайно низкую интенсивность рентгеновского излучения, которое генерируется в солнечных вспышках. Причины произошедшего пока не ясны. Ученые говорят, что солнце «уснуло» и до сих пор «не просыпается».
Месяц назад Солнце находилось в минимуме 11-летнего цикла активности. Вот-вот должна начаться фаза роста. Некоторые эксперты полагали, что уже в феврале 2019 года Солнце начнет усиленно «набирать обороты». Как, впрочем, и произошло.
Данные «скорой помощи»
Медики отмечают, что у метеозависимых людей из-за магнитной бури может ухудшиться самочувствие и здоровье. Российские исследователи выявили связь между геомагнитными бурями и сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Специалисты из России в течение полугода оценивали космическую погоду на всей территории республики Саха. Позже они сравнили полученные данные с записями сотрудников скорой помощи, выезжавших к пациентам с инсультами, инфарктами миокарда и гипертоническими кризами. Выяснилось, что число подобных вызовов увеличивалось в дни повышенной геомагнитной активности.
Метеочувствительным людям следует поберечься — возможны перепады давления, слабость, головокружение. Гипертоники почувствуют скачки давления, а гипотоников могут преследовать головокружения из-за внезапного падения артериального давления вниз. Пострадают люди с психическими и неврологическими заболеваниями, а также болезнями сердца.
Мобильная связь
Могут возникнуть перебои с мобильной связью, телевизионными трансляциями. Магнитные бури могут оказывать влияние на системы управления космическими аппаратами, провоцировать незначительные сбои в работе электронных устройств.
Северное сияние
Излучение часто вызывает Северное сияние.
В такие периоды это явление можно наблюдать не только в приполярных областях.
Что такое магнитная буря
Магнитная буря — внезапные и интенсивные изменения магнитосферы Земли, которые вызваны выбросами корональной массы из Солнца во время вспышек. Они вызывают быстрые изменения физических параметров солнечного ветра. От явления могут страдать метеочувствительные люди, а также техника.