Алтайский край попал в пятерку лидеров по заболеваниям щитовидки

Алтайский край оказался в списке пяти регионов, где чаще всего у жителей появляются болезни щитовидной железы. Об этом пишет news.ru со ссылкой на Минздрав РФ.

Всего в 2019 году зарегистрировали 3,62 млн таких заболеваний, в 2018 — 3,49 млн, а в начале 2014 года всего 2,84 млн.

Больше всего проблем с щитовидкой у жителей Москвы (290,7 тысячи случаев), Санкт-Петербурга (232,7 тысячи) и Краснодарского края (143 тысячи).

Замыкают пятерку регионов по показателю Московская область (141 тысяча) и Алтайский край (133,2 тысячи).

Меньше всего в Чукотском автономном округе (860 человек), Еврейской автономной области (977 человек), Ненецком автономном округе (1421 человек), Магаданской области (1965 человек) и Калмыкии (3045 человек).

Ранее Алтайский край потерял пальму первенства в списке «безумных» регионов и по заболеваемости ожирением.