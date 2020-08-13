Алтайский край попал в пятерку лидеров по заболеваниям щитовидки

Всего в 2019 году зарегистрировали 3,62 млн таких заболеваний, в 2018 — 3,49 млн, а в начале 2014 года всего 2,84 млн.
Больше всего проблем с щитовидкой у жителей Москвы (290,7 тысячи случаев), Санкт-Петербурга (232,7 тысячи) и Краснодарского края (143 тысячи).
Замыкают пятерку регионов по показателю Московская область (141 тысяча) и Алтайский край (133,2 тысячи).
Меньше всего в Чукотском автономном округе (860 человек), Еврейской автономной области (977 человек), Ненецком автономном округе (1421 человек), Магаданской области (1965 человек) и Калмыкии (3045 человек).
Ранее Алтайский край потерял пальму первенства в списке «безумных» регионов и по заболеваемости ожирением.