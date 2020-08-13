Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
13 августа 24°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Здоровье

Алтайский край попал в пятерку лидеров по заболеваниям щитовидки

Алтайский край оказался в списке пяти регионов, где чаще всего у жителей появляются болезни щитовидной железы. Об этом пишет news.ru со ссылкой на Минздрав РФ.

Лечение. Медицина.
Лечение. Медицина.
Pixabay.com

Всего в 2019 году зарегистрировали 3,62 млн таких заболеваний, в 2018 — 3,49 млн, а в начале 2014 года всего 2,84 млн.

Больше всего проблем с щитовидкой у жителей Москвы (290,7 тысячи случаев), Санкт-Петербурга (232,7 тысячи) и Краснодарского края (143 тысячи).

Замыкают пятерку регионов по показателю Московская область (141 тысяча) и Алтайский край (133,2 тысячи).

Меньше всего в Чукотском автономном округе (860 человек), Еврейской автономной области (977 человек), Ненецком автономном округе (1421 человек), Магаданской области (1965 человек) и Калмыкии (3045 человек).

Ранее Алтайский край потерял пальму первенства в списке «безумных» регионов и по заболеваемости ожирением.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость