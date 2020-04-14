Алтайский минздрав попросил не паниковать и в безотлагательных ситуациях писать в директ

Минздрав Алтайского края в Instagram обратился к жителям региона в связи с регулярными сообщениями об отказах в госпитализации из-за ограничения приема больных в медучреждениях.

Работники ведомства реагируют на каждое сообщение, в котором говорится о больном, оказавшемся «на грани жизни и смерти».

«В каждой такой ситуации стараемся разобраться и помочь. Очень часто оказывается, что состояние пациента удовлетворительное, помощь ему не нужна, о нем просто побеспокоился его эмоциональный родственник. Происходят и такие ситуации, когда „рассказал знакомый знакомого“, и потом такой бездоказательный спитч появляется в каком-либо паблике», — заметили в минздраве.

На выяснение обстоятельств уходят время и силы медиков, которые и так работают в напряженном режиме.

«Вопреки сложившемуся мнению, что поликлиники и больницы закрыты, уверяем вас еще раз, что медицинская помощь оказывается. Если у вас ухудшилось состояние, позвоните в поликлинику, сообщите о этом, вопрос будет решаться в каждом случае индивидуально», — заявили в министерстве.

Плановые операции приостановили потому, что несколько стационаров в городе и крае переоборудуются под инфекционные госпитали, соответственно, пациентов на себя забирают другие больницы, а оборудование для реанимационных мест частично передается из стационаров в инфекционные госпитали.

«Если вы столкнулись со сложной ситуацией, когда вам не оказывают медицинскую помощь, а у вас ситуация, которая не требует отлагательств, обращайтесь к нам в директ, мы постараемся разобраться и помочь», — резюмировали в минздраве.