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Алтайский профессор и депутат Госдумы Валерий Елыкомов рассказал, какой должна стать медицина в эпоху постковида

Очевидно, что медицина, пережившая коронавирус, должна существенно измениться. Пандемия вскрыла все болевые точки: неспособность больниц быстро перестраиваться на другой эпидемический режим, нехватку кадров и оборудования, неправильную маршрутизацию больных. И не только. Теперь придется в корне менять подходы к оказанию медпомощи, считает доктор медицинских наук и депутат Госдумы Валерий Елыкомов.

Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи.
Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи.
Анна Зайкова.

Техника и технология оказания врачебной помощи

— Дело не только в организации амбулаторных центров ведения больных. Этот вопрос более широкий, чем вы думаете. Надо понять, как мы представляем себе постковидную медицину в целом. Даже не так — просто медицину, готовую к подобным эпидемическим неожиданностям.

Я руководитель экспертного совета Госдумы по совершенствованию организации здравоохранения, и сейчас мы готовим совет, туда войдут ведущие научные сотрудники и руководители региональных министерств. Мы уже разослали письма в регионы и ждем предложений. Сейчас у всех уже есть какие-то выводы из этой эпидемической ситуации, и надо как-то приводить их к общему знаменателю и вырабатывать единые подходы.

Будут парламентские слушания по этому вопросу. Но только после того, как обстановка позволит нам встретиться очно. Можно провести заседание и сейчас, но глаза в глаза, с мгновенными ответами на все вопросы будет эффективнее, я думаю.

Цифра

74 года — средняя продолжительность жизни в России (90-е место в мире)

Валерий Елыкомов.
Валерий Елыкомов.
Из личного архива.

Проектирование зданий

— На мой взгляд, в первую очередь должны вообще поменяться подходы к проектированию больниц. Если раньше мы пытались все удешевить — палаты на шесть человек с туалетом в конце коридора, — то сейчас такие принципы неприемлемы. Просто отныне и навсегда так больше делать нельзя.

Должна быть боксированная система. Например, как в краевой клинической больнице. Есть бокс, в нем, например, две одноместные палаты с общим душем и туалетом. Сейчас такие палаты идут как VIP. Но теперь так должно быть всегда и везде. Надеюсь, это станет нормой больничной медпомощи. Чтобы можно было подумать об отдельной вентиляции, об обеззараживании отходов.

То же касается поликлиник. Редко где можно организовать отдельный вход для температурящих пациентов. И вот они у нас сидят в одной очереди, и вся очередь потом записывается к терапевту.

Отдельный вопрос — ремонт имеющихся зданий. У нас лишь малое количество инфекционных больниц находится в приемлемом состоянии. Остальные срочно требуют ремонта.

Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи.
Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи.
Анна Зайкова.

Приемный покой

— Нужно перестраивать приемные покои. Сейчас человек поступает в больницу, его приняли, если надо — быстро оказали первую помощь, взвесили, посмотрели и отравили дальше.

Ничего подобного. Человек должен там находиться сутки или двое во избежание заносов всевозможных инфекций в больницу. То есть в приемном покое должны быть койки и квалифицированные врачи.

Диагностика

— Мы должны пересмотреть оказание диагностической помощи в больницах и поликлиниках. Сейчас у нас так: человек пришел, его «повели» по всему учреждению, потому что приемный покой на первом этаже, лаборатория — на третьем, а УЗИ вообще на пятом, и надо на лифте, а лифт опять же в конце коридора, и до него идти через другое отделение. Пути обследования надо просчитать. И это тоже про проектирование новых больниц.

Медицина. Больница.
Медицина. Больница.
CC0

Госпитали

— Надо просчитывать строительство, что называется, сборно-разборных госпиталей, которые в короткое время могут поменять функционал.

Пока во всем мире строили новые госпитали для больных COVID-19, в Алтайском крае перестроили работу больницы № 5 в Барнауле, затем еще нескольких больниц, а дальше пошли по пути формирования госпиталей по окружному принципу — в крупных райцентрах и городах. Это правильно, учитывая территориальную «разбросанность» населения в регионе.

Но при этом переформатировать работу имеющихся у нас медучреждений под COVID-19 — задача не из легких.

Буквально за несколько часов врачи были вынуждены развернуть госпиталь в Рубцовске и при вспышке коронавируса в Змеиногорске на базе центральной районной больницы. Это было архисложно в условиях, которые там имелись.

Теперь важно подумать, как сделать, чтобы такая переориентация под эпидемическую обстановку происходила без проблем.

Здесь речь идет еще и о том, как в период эпидемий не останавливать плановую помощь. Из-за коронавируса фактически прекратили прием нековидных пациентов. И это еще нам аукнется большей заболеваемостью и тяжестью течения некоторых болезней.

Цифра

Почти в 2,4 раза сократилось в России число коек инфекционного профиля

Медицина. Больница.
Медицина. Больница.
CC0

Врачебная готовность

— Новый коронавирус показал, насколько у нас, с одной стороны, сильные кадры — почти все, несмотря на естественный страх, приняли вызов и пошли в красные зоны.

С другой — это слабость системы подготовки кадров: в красные зоны пошли специалисты, не подготовленные вести ковид-больных, — офтальмологи, неврологи, эндокринологи, кардиологи. Они специалисты в своих областях, но функционально не могут вести вирусных больных.

Заболел анестезиолог-реаниматолог — и все. Кто будет давать наркоз, кто будет интубировать пациентов? Никто, кроме них, этого не умеет. В Московской области столкнулись с нехваткой этих специалистов в полный рост.

Сейчас должно настать понимание: врач в клинике — это многофункциональный специалист, он должен уметь и то, и это, и вон то еще. И именно с этих позиций готовить специалистов.

Районная больница.
Районная больница.
Дмитрий Лямзин.

Открытые пространства

— Я уже говорил об опасности открытых регистратур. Это, конечно, неожиданно приятно и «приветливо» для пациентов — мы открыты! Но давайте подумаем: заболевший человек приходит и общается с регистратором лицом к лицу.

Не надо убирать стекла. Раз уж мы на войне против болезней, давайте подумаем о бойцах.

Должна быть предусмотрена максимальная индивидуальная защита для врачей. Если врачи заболевают, нагрузка на оставшихся многократно возрастет. И это ведет к сбоям в работе любых медучреждений.

Средства защиты

— В начале пандемии мы узнали, что такое нехватка средств индивидуальной защиты. Мы видели этот ажиотаж. Все сертифицированные средства смели с рынка в считаные дни.

Должны быть пересмотрены тарифы. Чтобы главный врач не ломал себе голову, как из бюджета выкроить средства на защиту персонала.

Новый рынок. Коронавирус.
Новый рынок. Коронавирус.
Анна Зайкова.

Доплаты врачам

— Стоит пересмотреть систему доплат и поощрений врачам. По федеральному постановлению № 484 достаточно высокие выплаты получают только те врачи, которые работают непосредственно с ковидными больными в стационарах и в скорой помощи.

А остальные не работают? С коронавирусом сталкиваются врачи-лаборанты и патологоанатомы. Заболевают врачи не только госпиталей, но и других больниц из-за заноса инфекции.

Список специалистов, конечно, должен быть расширен.

Порядок оказания помощи

— Мы должны еще раз хорошенько продумать и выработать порядок оказания помощи, начиная со звонка пациента в скорую помощь и поликлинику.

Это то, к чему оказалась не готова западная медицина в период эпидемии. Поэтому там пришлось организовывать госпитали буквально под открытым небом.

Нас часто упрекали в том, что у нас слишком много коек, да и в целом больниц и поликлиник на душу населения. Так что слава Богу, что мы не успели все дореформировать и дооптимизировать за время прошедших экономических кризисов. Сейчас это оказалось на руку.

Кардиоцентр. Врачи
Кардиоцентр. Врачи
Сергей Башлычев

В свое время ведь массово отказывались от складских помещений и собственных медицинских производств. Собственное производство лекарств, средств индивидуальной защиты, вакцин и сывороток, шприцев, материалов для диагностики, оборудования для реанимации, вентиляционных систем должно быть в каждой стране.

В итоге пандемия показала, что купить все это за рубежом оказалось не так просто: каждая страна работала «на себя». Впрочем, так же получилось и с человеческим ресурсом. Россияне уехали отдыхать, и иностранные государства четко объяснили: «Началась пандемия, и мы заботимся о своих гражданах, а о вас пусть ваше государство заботится».

Так что придется пересмотреть взгляды еще и на медицинское производство в России. Потому что в тяжелых ситуациях только мы сами можем себе помочь.

Цифра

3,1% ВВП в России идет на здравоохранение (120-е место в мире)

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