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Здоровье

Врач рассказала, как ковид уничтожает поджелудочную железу

Ковид способен буквально «заразить» человека диабетом, рассказала altapress.ru главный эндокринолог Алтайского края Оксана Заплавнова.

Диабет, глюкометр.
Диабет, глюкометр.

«Сначала мы думали, что это просто пневмония, поражающая легкие, но оказывается, что инфекция действует и на поджелудочную железу. У подавляющего числа ковидных пациентов с тяжелой степенью высокий сахар крови», — говорит доктор.

Это может быть по разным причинам: либо у человека уже был сахарный диабет второго типа (просто его вовремя не диагностировали), либо это временное и проходящее состояние, либо вирус действительно серьезно повредил клетки поджелудочной железы, нарушил иммунную реакцию, и человек после госпиталя приобрел диабет первого типа на всю оставшуюся жизнь.

Ковидным пациентам с высоким сахаром диагностируют так называемый неуточненный сахарный диабет, начинают лечить и наблюдать.

«Поджелудочная железа может восстанавливаться сама, если ей не мешать. Даже после операций, если иммунитет работает нормально, она „вырастает“. Конечно, не как хвост у ящерицы, но из небольшого кусочка могут продуцироваться новые клетки», — уверяет врач.

Если железа после ковида восстанавливает свою работу, то неуточненный диагноз снимают.

Ранее главный кардиолог края Анна Ефремушкина рассказала, как в крае будет работать система слежения за «сердечными» больными, чтобы снизить смертность

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