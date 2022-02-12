Врач рассказала, как ковид уничтожает поджелудочную железу

«Сначала мы думали, что это просто пневмония, поражающая легкие, но оказывается, что инфекция действует и на поджелудочную железу. У подавляющего числа ковидных пациентов с тяжелой степенью высокий сахар крови», — говорит доктор.

Это может быть по разным причинам: либо у человека уже был сахарный диабет второго типа (просто его вовремя не диагностировали), либо это временное и проходящее состояние, либо вирус действительно серьезно повредил клетки поджелудочной железы, нарушил иммунную реакцию, и человек после госпиталя приобрел диабет первого типа на всю оставшуюся жизнь.

Ковидным пациентам с высоким сахаром диагностируют так называемый неуточненный сахарный диабет, начинают лечить и наблюдать.

«Поджелудочная железа может восстанавливаться сама, если ей не мешать. Даже после операций, если иммунитет работает нормально, она „вырастает“. Конечно, не как хвост у ящерицы, но из небольшого кусочка могут продуцироваться новые клетки», — уверяет врач.

Если железа после ковида восстанавливает свою работу, то неуточненный диагноз снимают.

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